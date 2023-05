Vader Brecel is apetrots: "Sportman van het Jaar zou een mooie bekroning zijn"

In de Crucible moest je niet zoeken naar Carlo Brecel. Hij keek liever in de coulissen. "Ik kijk nooit in de zaal", geeft hij toe. "De Crucible is zo klein en de camera's zoeken je ook altijd. Ik loop tussendoor liever eens rond."

Maar toen Luca zijn 18e en beslissende frame in de wacht sleepte in de WK-finale, liep vader Brecel wel het Crucible Theatre binnen. Er volgde een innige omhelzing. "Ik heb hem gezegd: hier hebben we als "klein manneke" zoveel jaren hard voor gewerkt. Dit is verdiend."

"Luca speelt een heel ander soort snooker, onorthodox. Hij blaast een nieuwe wind in de snookerwereld, hij is ervoor gemaakt. Ik hoop dat hij zo kan blijven voortgaan."

Toch volgt er eerst even wat rust voor Brecel, want het seizoen is afgelopen. "Hij kan eerst wat relaxen. Daarna moet hij gewoon voortdoen wat hij nu doet."

Ook het uitgaan en het feesten tussendoor? "Ik heb hem wel gezegd dat hij zulke zaken niet moet zeggen, maar het was al de wereld in gestuurd", aldus vader Brecel. "Het is niet dat Luca een drankorgel is dat elke dag op café zit."

Met zijn wereldtitel op zak lijkt Brecel ook een uitgesproken kandidaat voor de titel van Sportman van het Jaar. "Het zou een mooie bekroning zijn", besluit zijn vader.