Luca Brecel kan tranen niet bedwingen na wereldtitel: "Ik weet niet hoe ik dit gedaan heb"

Luca Brecel (28) was zichtbaar geëmotioneerd na zijn historische wereldtitel in het snooker. "Ik kan niet wachten om te zien wat dit teweegbrengt in België en Europa", glunderde onze landgenoot trots.

"Het is geweldig. Ik kan niets meer zien, ik weet ook niet waarom", grapte Luca Brecel vlak na de partij met tranen in zijn ogen. Onze landgenoot moest het allemaal even laten bezinken na zijn fenomenale prestatie.



"Mark Selby heeft het me heel lastig gemaakt. Hij is de ergste tegenstander die je kan treffen in de finale. Hij is een vechter en bleef maar terugkomen in de wedstrijd."

Toen Selby terugkwam tot 16-15 dacht ik niet dat ik nog zou winnen. Ik maakte grote fouten. Luca Brecel

"Toen Selby terugkwam tot 16-15 dacht ik niet dat ik nog zou winnen. Ik maakte grote fouten. Maar bij 17-15 wist ik dat een kans had om het af te maken."

Brecel geraakte jarenlang niet voorbij de 1e ronde. Nu is hij wereldkampioen, wat is er veranderd? "Er is niets veranderd. Snooker is een moeilijke sport. In de eerste ronde kon het al afgelopen zijn voor mij tegen Ricky Waldon. Als dat zo was geweest, dan ging iedereen weer gezegd hebben: "Hij heeft weer zijn 1e match verloren.""

"Het gaat ontploffen in België"

Brecel werd de voorbije weken hard aangevuurd door zijn entourage. "Ik heb het beste team, de beste vrienden, de beste ouders en de beste vriendin ter wereld. Dat zorgt ervoor dat ik sterk ben aan de snookertafel."

"Als ik dat team niet zou hebben, zou het heel moeilijk zijn om mijn beste match te spelen. Het is fantastisch."

Ik ga de komende weken en maanden niet meer trainen. Nu ga ik enkel genieten van deze wereldtitel. Luca Brecel