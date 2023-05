Historisch! Luca Brecel kroont zich tot wereldkampioen snooker na beklijvende finale tegen Selby

Dit is geweldig. Mark is zo'n vechter. Ik weet niet hoe ik dit heb klaargespeeld.

23 uur 11. Dit is geweldig. Mark is zo'n vechter. Ik weet niet hoe ik dit heb klaargespeeld. Luca Brecel.

23 uur 08. Een sportieve Mark Selby is er als de kippen bij om Brecel te feliciteren met een hartelijke knuffel. Wat een finale heeft de Engelsman er nog van gemaakt. Zelfs bij een 16-10-achterstand gaf hij zich niet gewonnen. .

23 uur 05. WERELDKAMPIOEN! Luca Brecel schrijft geschiedenis! Hij verovert de wereldtitel door het met een geweldige 112-centurybreak af te maken. Onze landgenoot wint een fenomenale finale tegen Mark Selby met 18-15. Met gespreide armen bespeelt hij het publiek. Dit is genieten! .

23 uur 02. Brecel blijft koel en werkt bal na bal de pockets in. Er staan al 40 punten op zijn spaarkaart, dit ziet er o zo goed uit! .

22 uur 58. Brecel vindt een eerste opening na een slechte safety van Selby! Met een zuivere pot naar de middenpocket staat hij op het scorebord in dit frame. Haalt onze landgenoot opnieuw de meesterarchitect in zichzelf naar boven? Brecel kan gaan bouwen aan een break. .

22 uur 56. Na de break-off van Brecel is het wachten tot iemand een steekje laat vallen. De zenuwen staan strak gespannen bij beide tenoren. .

22 uur 50. Brecel heeft nog één frame nodig! Brecel kan het frame afmaken na een misser van Selby op rood. Hij komt zo op amper één frame van een plekje in de geschiedenisboeken. De spanning is bijna niet te houden. Heeft Selby nog iets in de tank? .