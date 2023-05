Sportieve Selby tilt niet te zwaar aan nederlaag: "Luca verdiende dit, hij was fantastisch"

"Telkens wanneer hij een kans kreeg, leek het erop dat hij het frame in één beurt zijn binnenhalen. Ik heb geprobeerd zijn ritme te breken, maar het was lastig. Ik heb alles gegeven."

"Om een 147 te maken in de finale, dat was een geweldige ervaring. Maar het draait nu niet om mij, het draait om Luca. Hij speelde fantastisch over de twee finaledagen."

Selby speelde bij momenten geweldig, maar schoot uiteindelijk tekort. Hij schreef zondag wel geschiedenis met een 147-maximumbreak, de eerste ooit in een WK-finale.

"Proficiat aan Luca, hij is een geweldig talent en een geweldige kerel", reageerde een erg sportieve Selby na afloop van de finale. "Ik wens hem het allerbeste. Hij heeft dit verdiend."

BEKIJK: Mark Selby pot allereerste 147-maximumbreak in een WK-finale en krijgt staande ovatie

Ik miste een "stinkende" zwarte bal op een moment dat ik me goed voelde. Je weet nooit hoe het was gelopen als ik 16-16 had kunnen maken.

"Ik miste een "stinkende" zwarte bal op een moment dat ik me goed voelde (bij 16-15, red.). Je weet nooit hoe het was gelopen als ik 16-16 had kunnen maken. Maar alle krediet naar Luca."



Dat Selby opnieuw in de WK-finale stond, was een overwinning op zichzelf. De Engelsman kampte de voorbije jaren met depressie, waar hij ook erg open over sprak. Nu haalt hij opnieuw zijn topniveau van weleer.



"Twaalf maanden geleden was ik al blij dat ik gewoon terug snooker kon spelen. Ik kom van ver. Ik heb genoten van de laatste twee weken, al had ik natuurlijk gehoopt op een betere afloop."



"Maar ik weet ondertussen dat gezondheid het allerbelangrijkste is, ook nu met de situatie met Vikki (zijn vrouw, die medische problemen heeft, red.). Ik wou deze wedstrijd winnen, maar dit is niet het einde van de wereld."