Wat een moment! Mark Selby schrijft snookergeschiedenis met de allereerste 147-maximumbreak in een WK-finale. Het is pas de veertiende 147 ooit op een WK snooker. De koele Brit geniet zienderogen en zweept het publiek op: zijn hand gaat achter zijn oor en zijn tong uit zijn mond. In The Crucible antwoorden ze met een staande ovatie. Bekijk het kabinetstukje hieronder.