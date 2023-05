Britse kranten kijken met open mond naar Brecel: "We zijn gek van Luca"

Slechts vier spelers van buiten het Verenigd Koninkrijk konden de wereldtitel snooker veroveren. En onze landgenoot Luca Brecel is er één van. Ook in Groot-Brittannië wordt met verbazing naar de WK-triomf van "The Belgian Bullet" gekeken. "Het snooker heeft een nieuwe rockster op de top van de berg."

The Times: "We zijn gek van Luca"

Dit was het toernooi van Luca Brecel en het eindigt met hem. Hij is de eerste wereldkampioen voor België, de eerste van het Europese vasteland, maar zijn flamboyante, aanvallende snooker behoort aan iedereen. We zijn gek van Luca. Er zijn slechts vier wereldkampioenen van buiten het Verenigd Koninkrijk. Dit is nieuw terrein. Op zijn 28 jaar is Brecel de eerste wereldkampioen die geboren werd nadat de befaamde “class of 92” – John Higgins, Ronnie O’Sullivan en Mark Williams – prof werd.

The Guardian: "Het snooker heeft een nieuwe rockster"

Het heeft hem misschien negen jaar langer gekost dan hij oorspronkelijk van plan was, maar Luca Brecels jeugdprofetie is eindelijk uitgekomen. Nog voordat hij als 17-jarige door de deuren van het Crucible Theatre stapte en de jongste speler in de geschiedenis van het toernooi werd, had de Belg al voorspeld dat hij op 19-jarige leeftijd wereldkampioen zou worden. Dat ging duidelijk niet zoals gepland. Brecel had hier drie weken geleden nog niet eens een wedstrijd gewonnen en ging bij zijn vijf eerdere optredens in de Crucible in de eerste ronde onderuit. Maar nu heeft het snooker zijn eerste wereldkampioen van het Europese vasteland en de jongen die als negenjarige voor het eerst een keu oppakte, heeft zijn belofte waargemaakt. Het snooker heeft niet alleen een nieuwe wereldkampioen, het heeft ook een nieuwe rockster op de top van de berg.

The Independent: "Weinigen hebben het zo nonchalant gedaan"

Luca Brecel potte de rode bal, die de wereldtitel buiten het bereik van Mark Selby bracht, draaide zich om naar het publiek en stak zijn armen uit: are you not entertained? Hij heeft het WK gewonnen met een roekeloze overgave die je zelden ziet in de Crucible, en zeker niet in de finale. Er zijn genoeg aanvallende kampioenen geweest, maar weinigen hebben het zo nonchalant gedaan. Tien minuten voor elke sessie maakte Brecel de korte wandeling van zijn hotel naar het theater, trok zijn jasje uit en liep naar binnen om te spelen. Daar zweefde hij rond de tafel, elke bal benaderend alsof hij boodschappen deed, schijnbaar immuun voor de spanning die deze arena oproept. Het evangelie van 'Luca Snooker' is eenvoudig genoeg: ik zal proberen elke bal te potten die geometrisch gezien potbaar is. Die stijl dwong Selby zichzelf in vraag te stellen: kan ik de cue ball veilig krijgen - echt veilig - of neem ik een pot aan om te proberen Brecel van de tafel te houden? Soms leek Selby op twee gedachten te hinken en de kleine foutjes die hij maakte, werden genadeloos afgestraft.

Daily Mail: "Niet slecht voor een kerel die niet oefent"

Niet slecht voor een kerel die niet oefent. Behoorlijk goed voor een speler die zowel aan de drank als aan de snookertafel zit. Luca Brecel is een terugkeer naar de hoogtijdagen van de kwajongens. Maar de “party boy” is nu wel een “history boy”. Wat de overwinning van de 28-jarige zo belangrijk maakt voor het snooker, is niet zijn leeftijd of nationaliteit, maar zijn stijl. Want Brecel is een geweldige entertainer die nog jaren kan aantrekken.

The Telegraph: "Zelden heeft de Crucible iemand met zo'n geïnspireerde overgave zien spelen"

De tatoeages op elk van de vingers van Luca Brecel spellen de woorden “free bird” en zelden heeft de Crucible een speler met zo’n geïnspireerde overgave zien spelen. Met zijn 28 jaar wordt Brecel de jongste wereldkampioen snooker sinds Shaun Murphy in 2005 en de eerste van het Europese vasteland. Maar bovenal is de 'Belgian Bullet' een winnaar in de aanvallende tradities van Ronnie O'Sullivan, Stephen Hendry, Jimmy White of Alex Higgins. Tegen Selby, de zwaarste concurrent van de sport, weigerde Brecel zich te laten meeslepen in langdurige tactische safety-gevechten, die zelfs al voor grootheden aller tijden als John Higgins en O'Sullivan te veel zijn gebleken in de finale. De overwinning van Brecel geldt als een authentieke sportieve schok en is toch op de een of andere manier geen verrassing. Hij was een wonderkind dat met enorme verwachtingen aankwam op de professionele tour. World Snooker zal nu natuurlijk hopen dat het succes van Brecel een katalysator kan zijn voor een Belgische snookerhausse, die zich over het Europese vasteland zou kunnen verspreiden.

The Sun: "Ze zullen dansen in de straten van Antwerpen en Brussel"