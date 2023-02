Wanneer de nood het hoogst is, staat hij op: Anderlecht rekent op zijn "iceman" Anders Dreyer

De wedstrijden van de waarheid voor Anderlecht? Anders Dreyer (24) kan niet wachten. Na zijn komst in januari nam de middenvelder paars-wit meteen bij de hand. En onder druk wordt hij nóg beter, verzekeren intimi. Profielschets van "The Iceman" door twee vurige beminnaars.

“Ik herinner me een beslissende wedstrijd om promotie. We waren een uur aan het spelen en Anders had nog geen bal goed geraakt. Mijn assistenten adviseerden om hem eruit te halen, maar ik weigerde. Even later scoorde hij de beslissende treffer. Zo is Anders: hij betaalt vertrouwen altijd terug.”

Aan het woord is John Lammers. Momenteel trainer van de Nederlandse tweedeklasser Heracles, maar enkele jaren geleden de coach die bij het Deense Esbjerg de profcarrière van de 19-jarige Anders Dreyer lanceerde.

Lammers lacht dat compliment weg: “Want talenten lanceren zichzelf”, verzekert de Nederlander, die Dreyer zonder twijfelen onder die noemer plaatst.



“Ik arriveerde bij Esbjerg toen ze net gedegradeerd waren. Alleen kroonde de U19 zich straf genoeg tot kampioen van Denemarken. Geen toeval, want er liepen echt een paar leuke spelertjes bij. En zéker Dreyer, die zomaar uit het niets een wedstrijd besliste.”

Dreyer na de promotie met Esbjerg.

Snelstarter

Bij Anderlecht kunnen ze er ondertussen over meepraten.

Er mag dan wel flink wat kritiek geweest zijn op (het missen van) enkele winterse transferdossiers, maar de komst van Dreyer was wel al een voltreffer.



Tegen Seraing zorgde de aanvaller meteen voor een levensbelangrijke assist, nadien volgden goals tegen Oostende, STVV én een vijfsterrendoelpunt in Kortrijk.



Dat de Deen geen diesel is, bewees hij al tijdens eerdere passages in zijn nog jonge carrière. Bij het Russische Roebin Kazan opende Dreyer met een hattrick en voor Midtjylland leverde hij eveneens direct rendement.

Anders begon aan elke wedstrijd en training met dezelfde intense mindset. Brian Priske

Bij die laatste ploeg was Brian Priske als trainer een bevoorrechte getuige van zijn snelstart.

“Vanaf de eerste minuut haalde Anders toen een hoog niveau”, herinnert de ex-coach van Antwerp zich. “Natuurlijk zag je meteen zijn magische linkervoet, maar vooral zijn mentaliteit maakte indruk op mij. Anders begon aan elke wedstrijd en training met dezelfde intense mindset.” Dat vertaalt zich uiteindelijk in een Deense landstitel, 15 goals en 17 assists onder Priske.

Dreyer (met pet) viert de titel met Midtjylland.

Totaalpakket

Vreemd genoeg staan er ook al drie mislukte tussenstops op het reeds goedgevulde carrière-overzicht van Dreyer. Een vroege droomtransfer naar Brighton - inclusief uitleenbeurten aan Heerenveen en St. Mirren - draaide op niks uit.

Volgens Lammers lag dat niet aan Dreyer zelf. “Brighton was geen slimme keuze - hij trainde er zelfs niet bij het eerste elftal. In Heerenveen kreeg Anders evenmin zijn kans. En dat halfjaar in Schotland, sjah… Totaal geen voetbal voor hem, met alleen maar die lange ballen.”

Zijn voormalige ontdekker weet namelijk als geen ander dat Dreyer het gevaarlijkst is met de bal aan de voeten rond de zestien.

“Dáár laat hij zijn enorme scorende vermogen zien. Anders heeft de kwaliteit om vaak in de goeie positie te komen, omdat hij steeds het overzicht behoudt. En vervolgens kan-ie ook snel en efficiënt handelen in de beslissende zone.”



Dat halfjaar in Schotland, sjah… Totaal geen voetbal voor Anders, met alleen maar die lange ballen. John Lammers

Anderzijds doe je Dreyer oneer aan door hem te minimaliseren tot een eindstation. Danish Dynamite klinkt ondertussen cliché, maar is wel op het lijf van Dreyer geschreven.

Buskruit in de benen en de longen van een beer. Priske - nu overigens actief bij Sparta Praag - looft het totaalpakket dat in Brussel arriveerde.

“Anders is een echte teamspeler die extreem hard werkt. Ook zonder bal, in de pressing. Het is onwaarschijnlijk hoeveel sprints hij met hoge intensiteit aflegt.”

Man van de 1-0

Nu de wedstrijden van de waarheid aanbreken, zullen ze het bij Anderlecht goed kunnen gebruiken.

Vanavond is er de Europese alles-of-niets match tegen Loedogorets. Straks de laatste rechte lijn richting de play-offs in de competitie.



Met steeds weer de vraag: in welke sereniteit zal de recordkampioen die afwerken? Het Lotto Park was de voorbije maanden immers een snelkookpan voor sportieve en bestuurlijke crisissen. Vreemd genoeg leek Dreyer daar als één van de weinigen niks van te ondervinden. Een schietkans? Rak! En verdween de poging naast? Dan probeert de Deen het even later gewoon nog een keer, terwijl anderen zouden twijfelen.

Je hebt spelers die vaak de 3 of 4-0 scoren, maar Anders zorgde meestal voor de 1-0. John Lammers