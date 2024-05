Geen WK vrouwenvoetbal in België, Brazilië wordt gastland in 2027

Met een WK in Brazilië, dat in 2014 ook al het WK voor mannen organiseerde, wordt het WK voor vrouwen voor het eerst in Zuid-Amerika gehouden.

BNG - kort voor Breaking New Ground - kreeg maar 78 van de 207 stemmen en moet de WK-organisatie aan Brazilië laten. Het Braziliaanse bid had in een evaluatierapport ook net iets beter gescoord dan het Europese bid.

De Belgische voetbalbond feliciteerde Brazilië met het binnenhalen van het WK. "Proficiat aan de collega’s van de Braziliaanse voetbalfederatie met deze verwezenlijking, we wensen hen veel succes met de organisatie", stelt CEO Piet Vandendriessche in een persbericht.



"We zijn ervan overtuigd dat het WK in 2027 een mooie editie wordt, hopelijk met onze Red Flames. Zelf zullen we ons – ondanks de teleurstelling – verder inzetten om het vrouwenvoetbal in ons land, in Europa en wereldwijd te laten groeien."