Marc Coucke staat voor cruciaal gesprek met Anderlecht-fans: "Er zullen verhitte discussies zijn"

De rumoerigste groep, die het ontslag van Coucke eist, zal er dus niet bij zijn. "Toch zal het plaatsvinden met een man of 30, dus zal het er pittig aan toe gaan."

Belangrijk dat Coucke gemoederen bedaart

"Dan zijn er fans die willen dat Coucke blijft en Vandenhaute vertrekt. En de laatste groep supporters vindt dat het nu wel goed is geweest. Het gaat sportief iets beter, dus moet de aanhang zich maar concentreren op het ondersteunen van de ploeg."

"Een deel wil dat de club verkocht wordt. Aan wie, is dan maar de vraag. De club is ook niet zo interessant om te (ver)kopen, want de waarde is flink gedaald."

Verkopen is Coucke niet van plan. Dat is financieel niet aantrekkelijk, maar hij is ook geen opgever.

Het doel van het gesprek is duidelijk volgens onze analist. "Het is belangrijk dat Coucke nu de gemoederen bedaart en vasthoudt aan wat er al staat."

"De rolverdeling binnen de club is al zo vaak veranderd. Het is een komen en gaan geweest bij Anderlecht. Paars-wit heeft nu nood aan stabiliteit. Die zou Coucke kunnen bieden door een uitspraak te doen over Vandenhaute."

"Al is de niet-uitvoerende voorzitter aan de kant schuiven, niet zo makkelijk als een deel van de supporters zou denken."

"Verkopen is hij zeker niet van plan. Hij heeft er niet alleen 120 miljoen euro in gepompt, hij is ook geen opgever. Hij wil ook vooral dat Anderlecht slaagt en een titel kan vieren."



"Het minste dat we vandaag kunnen verwachten, is dat Coucke duidelijkheid brengt over zijn standpunten", besluit Vandenbempt.