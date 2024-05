Lucinda Brand stopt voor gevallen ploegmaat, maar UCI toont geen medelijden: "Ik volgde menselijk instinct"

3 minuten medelijden, maar ook 3 minuten tijdverlies. Dat Lucinda Brand in de openingsetappe van de Ronde van Burgos was gestopt om haar gevallen ploeggenote Elisa Balsamo te helpen, kon op weinig begrip rekenen van de UCI. Ze kreeg het tijdverlies toch aangerekend aan de eindmeet. "Het juiste doen kost me 3 minuten", sakkert de Nederlandse.

Voor voormalig wereldkampioene Elisa Balsamo eindigde de eerste etappe van de Ronde van Burgos op een draagbaar. De Italiaanse kopvrouw van Lidl - Trek kwam in de sprintvoorbereiding ten val en brak onder meer haar neus.

Ploeggenotes Lucinda Brand en Ilaria Sanguineti zagen de valpartij gebeuren en twijfelden niet om af te stappen. Pas als de dokters zich over Balsamo hadden ontfermd, sprongen de twee rensters van Lidl-Trek weer op het zadel.

Tot grote onvrede van Brand kreeg ze die 3 minuten ook aangerekend aan de eindstreep. "Ik volgde vandaag mijn menselijk instinct en niet mijn koersinstinct", schrijft Brand op X.

"Ik stopte om te kijken bij mijn ploeggenote na een zware val op enkele meters van de finish. Ik heb er geen twee keer over nagedacht en ik heb er ook geen spijt van. Maar het juiste doen kost me wel 3 minuten, zelfs met de streep in zicht."

"Als Balsamo de streep had gehaald, had ze dezelfde tijd gekregen als het peloton. Dus waarom wordt dit dan anders behandeld in de ogen van de UCI?", vraagt ze zich af.