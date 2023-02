Anderlecht stoot door in Conference League: fenomenale Bart Verbruggen grote held in penaltyreeks

Het Europese avontuur van Anderlecht is nog niet ten einde. Na een zenuwslopende avond kroonde Bart Verbruggen zich met drie gestopte strafschoppen tot de grote held in de penaltyreeks. Eerder was de recordkampioen al even virtueel geplaatst dankzij een Bulgaarse owngoal en treffer van Verschaeren, maar die vreugde was van korte duur. In de verlengingen vond de recordkampioen - ondanks rood voor de bezoekers - niet de 3-1. Die climax bleef dus bewaard voor de penaltyreeks.