Greg Van Avermaet wil weer finales rijden in klassiekers: "En kleine prikjes uitdelen aan Wout en Mathieu"

"Als ik zelf niet meer zou geloven dat ik nog een klassieker kan winnen, zou ik hier niet meer zitten."

Greg Van Avermaet straalt veel motivatie uit tijdens zijn gesprek met Christophe Vandegoor op stage in Spanje.

"Als alles perfect verloopt, kan ik zeker nog mooie resultaten behalen in de klassiekers. Mijn doel is om weer mee te doen in de finale en eventueel kleine prikjes uit te delen aan die mannen (Wout van Aert en Mathieu van der Poel)."

In 2017 beleefde Van Avermaet nog een wonderjaar in de klassiekers met winst in de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Maar nieuwe toptalenten kwamen bovendrijven met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En Van Avermaet werd ook een jaartje ouder.

"Vorig jaar moest ik vaak achter de feiten aanrijden. Ik was niet op het niveau dat ik moest zijn."

"In de Omloop kon ik dat nog verbergen en eindigde ik 3e. Maar in de koersen waar ik het meeste van verwachtte - de Ronde en Roubaix - was ik nergens."