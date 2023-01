Tweevoudig Giro-ritwinnaar Sacha Modolo (35) hangt fiets aan de wilgen

Heel wat renners zijn het nieuwe jaar zonder team ingegaan.

Van Belgische zijde bidden Jens Debusschere, Eliot Lietaer, Julien Vermote en recent strandracekampioen Jordi Warlop nog voor een oplossing.

In Italië heeft Sacha Modolo zijn zoektocht gestaakt. De 35-jarige sprinter kreeg geen contractverlenging bij Bardiani en vond geen nieuwe broodheer.

Modolo stond in totaal 47 keer op het hoogste schavotje van een profkoers. Zijn grootste triomfen behaalde hij in de Giro van 2015. Modolo won toen in 5 dagen tijd 2 massasprints door onder meer Nizzolo en Viviani te verslaan.

In 2020 en 2021 was Modolo nog ploegmakker van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. Hij boekte toen in de Ronde van Luxemburg (2021) de laatste overwinning uit zijn carrière.