Journalist en ex-renner Thijs Zonneveld tekent bij Beat Cycling: "Kijken wat ik nog waard ben"

Zonneveld verklaart zijn opmerkelijke carrièremove zelf op Twitter. "Eigenlijk zijn er 3 redenen dat ik weer serieuzer ga fietsen. Ten eerste heb ik stiekem nog veel plezier in het spelletje. Méér dan vroeger in ieder geval. Het competitievirus is nog niet uitgeraasd en ik wil heel graag kijken wat ik op mijn Valverdiaanse leeftijd nog waard ben", klinkt het.

De voorbije jaren was Zonneveld vaak te zien op de fiets als strandracer, een discipline waarin hij zich in 2015 tot Nederlands kampioen kroonde.

Gravel is booming en ik wil van binnenuit zien hoe het zich ontwikkelt. Ik ga me op het WK ondersteboven laten rijden door Van der Poel en co.

"Ten tweede geloof ik in participerende journalistiek. In het peloton zie en hoor je zoveel meer dan langs de kant. Ik wil geen journalist zijn die vanuit een ivoren torentje roept dat het vroeger beter was. Ik wil meemaken waar ik over schrijf of over praat."



"Gravel is booming en ik wil van binnenuit zien hoe het zich ontwikkelt. Ik ga naar Amerika om Unbound te rijden en ik ga me op het WK ondersteboven laten rijden door Van der Poel en co."



"Ten derde vind ik bij Beat de structuur die de sport nodig heeft. Ik ben ooit geholpen door een paar mensen bij mijn eerste club, ik wil graag mijn steentje bijdragen in mensen op de fiets krijgen of verder te helpen in een gecompliceerde sport."



"De drempel om te gaan koersen moet omlaag. Zo ga ik komend jaar trainingen organiseren door de Benelux om leden met vragen een stukje verder te helpen. Zoveel mogelijk mensen op de fiets, zoveel mogelijk plezier", besluit Zonneveld.