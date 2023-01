Kasper Asgreen: "Bang voor Jumbo-Visma? Er is geen reden om iemand te vrezen"

2022 was een nachtmerrie voor Kasper Asgreen. In het voorjaar werd de Deen geveld door ziekte, in de Tour staakte hij vroegtijdig de strijd omdat hij nog last had van een val in de Ronde van Zwitserland.

"Na de Tour hebben we nog geprobeerd om mijn lichaam weer in orde te krijgen en me klaar te stomen voor het WK. Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat dat onmogelijk was."

Half augustus besliste Asgreen om een punt achter zijn seizoen te zetten.

"Ik heb toen eerst 5 weken rust genomen zonder fiets zodat mijn lichaam volledig kon herstellen."

"Na die rustperiode ben ik weer rustigaan beginnen te fietsen. Dat was ook nodig om me mentaal te ontspannen."

De winter verliep vlekkeloos en Asgreen kon een uitstekende basis leggen. "Onlangs heb ik ook een krachttest gedaan en de resultaten daarvan waren heel positief."