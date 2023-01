Yves Lampaert: "Soms is het eens nodig dat Lefevere zijn gedacht zegt tegen een renner"

2022 was een zwart-witfilm voor Yves Lampaert.



Zwart was het voorjaar, waarin Lampaert samen met The Wolfpack collectief verdronk in de kasseiklassiekers. Wit was de Tour, waarin Lampaert de openingstijdrit won en de gele trui droeg.

"Ik was vorig jaar heel ontgoocheld over de klassiekers", geeft Lampaert toe.

"Al hadden we wel onze redenen waarom we als team niet goed waren in het voorjaar."

"Het zag ernaar uit dat ik iets kon rechtzetten in Parijs-Roubaix, maar dat is dan ook niet gelukt (omdat Lampaert viel na een botsing met een onvoorzichtige fan)."