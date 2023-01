Patrick Lefevere had duidelijke boodschap voor Alaphilippe: "Ben niets met renner die het gehad heeft"

Recht voor de raap! Ook in 2023 zegt Patrick Lefevere waar het op staat. De ploegpresentatie van Soudal - Quick Step was een feestje (om verschillende redenen), maar dat belette de teammanager niet om streng te zijn en te zullen zijn in de toekomst. Ook voor een tweevoudig wereldkampioen.

Soudal-Quick Step koos voor pretpark Plopsaland in De Panne om zijn ploeg voor te stellen aan pers en publiek. Wie dacht dat Patrick Lefevere een pretpark koos omdat hij vandaag ook jarig is - Lefevere werd 68 - heeft het mis.

"Neen, ik vind het net niet leuk dat ik zo hard moet werken op mijn verjaardag", zei de teambaas met een glimlach. "Ik hou niet zo van grote feesten bovendien, maar deze dag kwam nu eenmaal het beste uit."

De wielerformatie van Patrick Lefevere won vorig seizoen 47 wedstrijden, een pak minder dan de 65 van 2021. Voor het eerst sinds 2012 was zijn ploeg zelfs niet de best scorende ploeg van het jaar, maar met onder meer de wereldtitel en de eindzege in de Vuelta van Remco Evenepoel was het wel een kwalitatief hoogstaand seizoen.

We hebben meer dan Remco Evenepoel in de ploeg. Patrick Lefevere

Lefevere: "Het wordt lastig om een memorabel jaar te herhalen. Nu moet je vooruitblikken en ik blijf ambitieus. Dit is een team dat wil winnen. Overal. In de klassiekers en in grote rondes."

"We hebben meer dan Remco in de ploeg. We hebben klassieke renners en we hebben sprinters. Door ziekte en blessures hebben we niet kunnen presteren zoals we wilden in de klassiekers vorig jaar."



"Dit seizoen moeten we opnieuw collectief op niveau zijn en Lampaert, Asgreen en Alaphilippe opnieuw uitspelen zoals vroeger. Natuurlijk hebben andere ploegen ook niet stil gezeten." "Neem nu Jumbo-Visma. Van de zeven renners die ze aan de start brengen, kunnen er misschien zes winnen. Alleen Nathan Van Hooydonck moet waarschijnlijk op kop rijden, zoals bij ons Tim Declercq. Ook Ineos en andere concurrenten zitten nooit stil."

Alaphilippe moet opnieuw flitsen

Als het over Julian Alaphilippe gaat, verandert de toon van Patrick Lefevere en wordt zijn gezicht serieuzer. De tweevoudige wereldkampioen won in 2022 enkel een rit in de Ronde van het Baskenland en in de Ronde van Wallonië. Niet wat Lefevere van de Fransman verwacht. "We hebben een gesprek gehad dat aan de ribben blijft kleven, zoals ze zeggen", windt Lefevere er geen doekjes om. "Of ik toen op zijn eergevoel heb gespeeld? Als het niet dat was, dan zal het in zijn portemonnee zijn. Als je betaald wordt zoals Julian, dan is dat om te presteren."

Ik heb Julian laten verstaan dat hij mocht vertrekken als hij de omgeving beu was, maar hij heeft het niet gehad. Patrick Lefevere

"Hij heeft pech gehad, maar daar kan je niet alles achter verstoppen. Ik wil de Julian van twee jaar geleden opnieuw zien."

"We zien hem allemaal heel graag, hij rijdt al sinds zijn 17e voor deze ploeg. Maar ik heb hem laten verstaan dat hij zou mogen vertrekken als hij de omgeving beu was. Ik ben niets met een renner die het even gehad heeft."

"We hebben daar een heel goed gesprek over gehad en hij heeft het niet gehad. Hij wou absoluut bij de ploeg blijven."

Soudal-Quick Step telt twee indrukwekkende sprinters: Belgische kampioen Tim Merlier en Europees kampioen Fabio Jakobsen.

In eer en geweten kiezen tussen Merlier of Jakobsen

Soudal - Quick Step heeft naast de wereldkampioen ook nog de Belgische kampioen, de Europese kampioen en de Franse kampioen in het team. Die eerste twee zijn allebei ambitieuze sprinters. Hoe gaat de teambaas de verstandhouding tussen Tim Merlier en Fabio Jakobsen managen? "Ze gaan nooit samen spurten", antwoordt hij. "De vraag is dus zoals altijd wat het programma van Tim en Fabio wordt. We gaan in eer en geweten keuzes maken." "Wellicht gaan we naar de Giro zonder spurter, dan blijven er nog twee grote rondes over. Ik maak me er eigenlijk geen zorgen over. We zien wel wat er gebeurt." "De lead-out is versterkt. Casper Pedersen moet de nieuwe Morkov worden." Pedersen maakt de overstap van DSM.