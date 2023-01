Remco Evenepoel wil in 2023 "mentale vinkjes" zetten: "Dan wordt dit jaar nog beter dan het vorige"

"Ik heb een goede winter gehad", vertelde Evenepoel. "De laatste weken trainde ik zelfs iets meer, omdat ik wist dat ik nu een paar dagen naar België kwam. Want de Giro komt er snel aan: het is nog exact vier maanden."

Tijdens de editie van twee jaar geleden verraste Evenepoel nog met het slechte nieuws dat hij kampte met de de naweeën van zijn val in Lombardije. De bezorgde blik van toen is al lang veranderd in een brede glimlach.

"Een mooi blok", noemt Evenepoel het. "Er zit ongeveer altijd een maand tussen per koers. Zo hebben we altijd tijd om een stage in te plannen en me mentaal wat voor te bereiden op de volgende koers. Want we weten dat er veel meer druk en aandacht zal zijn door die regenboogtrui."

Zijn wonderjaar brengt ook een (nog) hoger verwachtingspatroon met zich mee. Maar kan Evenepoel 2022 in hemelsnaam nog overtreffen? Zelf vindt hij van wel.

"Ik wil emotioneel nog wat vinkjes zetten", klinkt het.

"Door de Giro en Ronde van Lombardije te winnen. Dat zijn koersen met veel betekenis voor mij. Die ene was de wedstrijd van de val, de andere de eerste erna. Mocht ik die twee kunnen winnen, zou mijn jaar nog beter zijn door de grote emotionele waarde."

Al wil Evenepoel niet uitspreken dat de Giro alleen geslaagd is bij een eindzege. "Het doel is minstens een ritzege en de top 5, maar natuurlijk zou ik graag winnen."