Van Bommel glundert na bekerstatement: "De dubbel pakken? We gaan even rustig blijven, he"

"Twee weken geleden kreeg ik nog de vraag hoe ik deze crisis zou overwinnen, nu kunnen we plots weer kampioen worden", glundert Mark van Bommel na de klinkende zege. "We moeten even rustig aan doen, he."



Neen, van de dubbel durft de Nederlandse keuzeheer (nog) niet dromen, ook al overklaste zijn team de competitieleider. Daar is hij een te grote realist voor.

"De 1-0 had evengoed aan Genkse kant kunnen vallen. Je moet in zo'n wedstrijd hard strijden en het geluk aan je zijde hebben. We scoren op het juiste moment, wat het verschil maakte tussen gelijkwaardige teams."