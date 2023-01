Antwerp kegelt Racing Genk uit de beker met een uitstekende overwinning

clock 22:36 einde, 22 uur 36. Antwerp overklast Genk: 0-3. Een vroege goal en doelpunten vlak voor en na de rust: het succesrecept van Antwerp om de competitieleider te kloppen. Janssen zette zijn ploeg in een zetel, De Laet bracht The Great Old naar een wolk. Wanneer Balikwisha de 0-3 op het bord timmerde, voelde de Genkenaren dat aan als een nekschot. Antwerp katapulteert zichzelf naar een favorietenrol voor bekerwinst. . Antwerp overklast Genk: 0-3 Een vroege goal en doelpunten vlak voor en na de rust: het succesrecept van Antwerp om de competitieleider te kloppen. Janssen zette zijn ploeg in een zetel, De Laet bracht The Great Old naar een wolk.

Wanneer Balikwisha de 0-3 op het bord timmerde, voelde de Genkenaren dat aan als een nekschot. Antwerp katapulteert zichzelf naar een favorietenrol voor bekerwinst.

clock 90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

clock 89' tweede helft, minuut 89. 3 minuten extra. Nog 3 minuten en het Genkse bekerverhaal 2022-2023 zit erop. . 3 minuten extra Nog 3 minuten en het Genkse bekerverhaal 2022-2023 zit erop.

clock 88' Vandevoordt 2-0 Frey. Een knappe aanval van Antwerp. Stengs vindt zijn maatje Vermeeren, die meteen Frey bedient voor doel. Die botst twee keer op Vandevoordt. . tweede helft, minuut 88. crucial save Vandevoordt 2-0 Frey Een knappe aanval van Antwerp. Stengs vindt zijn maatje Vermeeren, die meteen Frey bedient voor doel. Die botst twee keer op Vandevoordt.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Castro wil nog wat maken van zijn invalbeurt en draait goed weg bij zijn mannetje. Hij windt zijn linkerbeen op om een kanonskogel te lossen, maar die mist richting. Helaas voor de ballenjongens zit er niemand meer in de tribune achter Butez om de bal terug te gooien. . Castro wil nog wat maken van zijn invalbeurt en draait goed weg bij zijn mannetje. Hij windt zijn linkerbeen op om een kanonskogel te lossen, maar die mist richting.

Helaas voor de ballenjongens zit er niemand meer in de tribune achter Butez om de bal terug te gooien.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Antwerp, Viktor Fischer erin, Ritchie De Laet eruit wissel substitution out Ritchie De Laet substitution in Viktor Fischer

clock 86' tweede helft, minuut 86. Dit is in een goed seizoen een prestatie om heel erg snel te vergeten voor Genk. Peter Vandenbempt. Dit is in een goed seizoen een prestatie om heel erg snel te vergeten voor Genk. Peter Vandenbempt

clock 82' tweede helft, minuut 82. Het Genkse publiek verlaat de zitjes. Morgen gaat de wekker vroeg genoeg om naar het werk te trekken. De halve finale in de beker zal niet voor dit jaar zijn. . Het Genkse publiek verlaat de zitjes. Morgen gaat de wekker vroeg genoeg om naar het werk te trekken. De halve finale in de beker zal niet voor dit jaar zijn.

clock 80' Gele kaart voor Calvin Stengs van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 80 yellow card Calvin Stengs Antwerp

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KRC Genk, Aziz Ouattara Mohammed erin, Bryan Heynen eruit wissel substitution out Bryan Heynen substitution in Aziz Ouattara Mohammed

clock 76' tweede helft, minuut 76. Ook kapitein Bryan Heynen mag gaan rusten in een wedstrijd die helemaal doodbloedt na de 0-3. . Ook kapitein Bryan Heynen mag gaan rusten in een wedstrijd die helemaal doodbloedt na de 0-3.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Antwerp, Bruny Nsimba erin, Arbnor Muja eruit wissel substitution out Arbnor Muja substitution in Bruny Nsimba

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Antwerp, Michael Frey erin, Vincent Janssen eruit wissel substitution out Vincent Janssen substitution in Michael Frey

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Antwerp, Christopher Scott erin, Jurgen Ekkelenkamp eruit wissel substitution out Jurgen Ekkelenkamp substitution in Christopher Scott

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Antwerp, Jelle Bataille erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel substitution out Michel Ange Balikwisha substitution in Jelle Bataille

clock 68' tweede helft, minuut 68. Wissels aan beide kanten. Genkse topschutter Onuachu mag naar de kant, net als doelpuntenmaker Balikwisha. Samatta en Bataille zijn hun vervangers. . Wissels aan beide kanten. Genkse topschutter Onuachu mag naar de kant, net als doelpuntenmaker Balikwisha. Samatta en Bataille zijn hun vervangers.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KRC Genk, Mbwana Samatta erin, Paul Onuachu eruit wissel substitution out Paul Onuachu substitution in Mbwana Samatta

clock 65' Vandevoordt plukt. Avila zet Janssen op weg op de linkerflank. De aanvaller zoekt een ploeggenoot voor doel. Vandevoordt komt goed tussen. . tweede helft, minuut 65. crucial save Vandevoordt plukt Avila zet Janssen op weg op de linkerflank. De aanvaller zoekt een ploeggenoot voor doel. Vandevoordt komt goed tussen.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Stengs knalt maar nipt over. Stengs knalt maar nipt over

clock 64' tweede helft, minuut 64. Het offensieve gewoel van Antwerp gaat weer liggen. Een tweede rustmoment in de wedstrijd is het gevolg. Vindt ook Genk het welletjes? . Het offensieve gewoel van Antwerp gaat weer liggen. Een tweede rustmoment in de wedstrijd is het gevolg. Vindt ook Genk het welletjes?

clock 62' Gele kaart voor Joseph Paintsil van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 62 yellow card Joseph Paintsil KRC Genk

clock 59' Dubbele slag Paintsil. Paintsil slaat naar Janssen alsof hij een vervelende mug is rond die toertjes maakt rond zijn oren. De winger van Genk krijgt het geel karton te zien. Ondertussen voelt Janssen of hij al zijn tanden nog heeft. . tweede helft, minuut 59. interruption Dubbele slag Paintsil Paintsil slaat naar Janssen alsof hij een vervelende mug is rond die toertjes maakt rond zijn oren. De winger van Genk krijgt het geel karton te zien. Ondertussen voelt Janssen of hij al zijn tanden nog heeft.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KRC Genk, Ángelo Preciado erin, Daniel Muñoz eruit wissel substitution out Daniel Muñoz substitution in Ángelo Preciado

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KRC Genk, Yira Sor erin, Mike Trésor eruit wissel substitution out Mike Trésor substitution in Yira Sor

clock 57' tweede helft, minuut 57. Genk is even van slag, voor Antwerp hoeft het allemaal niet meer. De bezoekers kruipen in hun schulp, de Genkenaars breien wat op het middenveld. . Genk is even van slag, voor Antwerp hoeft het allemaal niet meer. De bezoekers kruipen in hun schulp, de Genkenaars breien wat op het middenveld.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij KRC Genk, Nicolas Castro erin, Bilal El Khannous eruit wissel substitution out Bilal El Khannous substitution in Nicolas Castro

clock 56' tweede helft, minuut 56. Arteaga mikt tegen de lat. Arteaga mikt tegen de lat

clock 55' tweede helft, minuut 55. Ik denk dat Wouter Vrancken nu al wisselt om te anticiperen op het drukke programma dat eraan komt bij Genk. Peter Vandenbempt. Ik denk dat Wouter Vrancken nu al wisselt om te anticiperen op het drukke programma dat eraan komt bij Genk. Peter Vandenbempt

clock 53' tweede helft, minuut 53. Vrancken grijpt in en gooit nieuw bloed in de strijd. Castro, Sor en Preciado komen El Khannouss, Munoz en Trésor vervangen. . Vrancken grijpt in en gooit nieuw bloed in de strijd. Castro, Sor en Preciado komen El Khannouss, Munoz en Trésor vervangen.

clock 51' Lat voorkomt 1-3. Het is niet de avond van Genk. Meteen na de 0-3, vliegt het leer hard tegen de lat boven Butez. De ruime voorsprong blijft voorlopig op het bord staan. . tweede helft, minuut 51. shot on goalpost Lat voorkomt 1-3 Het is niet de avond van Genk. Meteen na de 0-3, vliegt het leer hard tegen de lat boven Butez. De ruime voorsprong blijft voorlopig op het bord staan.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Balikwisha brengt Antwerp na de rust nog wat dichter bij de halve finales: 0-3. Balikwisha brengt Antwerp na de rust nog wat dichter bij de halve finales: 0-3

clock 48' tweede helft, minuut 48. Balikwisha beslist! 0-3. Opnieuw is Antwerp een maatje te groot in de openingsminuten. Balikwisha neemt de bal goed mee en werkt met links overhoeks af. 0-3, boeken toe? . Balikwisha beslist! 0-3 Opnieuw is Antwerp een maatje te groot in de openingsminuten. Balikwisha neemt de bal goed mee en werkt met links overhoeks af. 0-3, boeken toe?

clock 46' tweede helft, minuut 46. Genk lijkt zijn lesje geleerd te hebben en zet meteen druk op de tegenstander. Toch vindt Antwerp opnieuw Janssen, die uitpakt met een boogbal richting Vandevoordt. Zonder erg voor de thuisploeg. . Genk lijkt zijn lesje geleerd te hebben en zet meteen druk op de tegenstander. Toch vindt Antwerp opnieuw Janssen, die uitpakt met een boogbal richting Vandevoordt. Zonder erg voor de thuisploeg.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:47 tweede helft, 21 uur 47. Tweede helft. Antwerp stoomt meteen door op de rechterkant. Bij Genk gaan de alarmbellen af: de tweede helft is begonnen. . Tweede helft Antwerp stoomt meteen door op de rechterkant. Bij Genk gaan de alarmbellen af: de tweede helft is begonnen.

clock 21:46 rust, 21 uur 46. De regen wordt steeds hardnekkiger. Een voorbode voor een Genkse kansenstorm in de tweede helft? . De regen wordt steeds hardnekkiger. Een voorbode voor een Genkse kansenstorm in de tweede helft?

clock 21:35 rust, 21 uur 35. We weten dat het een bekermatch is en we hard moeten vechten. Een ander Genk in de tweede helft, daar gaan we voor. Bryan Heynen (Genk). We weten dat het een bekermatch is en we hard moeten vechten. Een ander Genk in de tweede helft, daar gaan we voor. Bryan Heynen (Genk)

clock 21:31 rust, 21 uur 31. Rust: 0-2. Geen seconde toegevoegde tijd, dus mogen de 22 hoofdrolspelers rusten. Met een agressieve openingsfase greep Antwerp zijn tegenstander meteen bij de keel. Janssen opende vroeg de score met een knaller. Genk nam gaandeweg over, maar botste tegen een slotoffensief van The Great Old. De Laet zette de Antwerpse efficiëntie in de verf met de 0-2. . Rust: 0-2 Geen seconde toegevoegde tijd, dus mogen de 22 hoofdrolspelers rusten. Met een agressieve openingsfase greep Antwerp zijn tegenstander meteen bij de keel. Janssen opende vroeg de score met een knaller. Genk nam gaandeweg over, maar botste tegen een slotoffensief van The Great Old. De Laet zette de Antwerpse efficiëntie in de verf met de 0-2.

clock 45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

clock 44' eerste helft, minuut 44.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Genk heeft geprobeerd en had lang het overwicht, maar moet in de tweede helft een betere versie van zichzelf vinden. Peter Vandenbempt. Genk heeft geprobeerd en had lang het overwicht, maar moet in de tweede helft een betere versie van zichzelf vinden. Peter Vandenbempt

clock 42' eerste helft, minuut 42. De Laet werkt net voor de rust de 0-2 in doel. De Laet werkt net voor de rust de 0-2 in doel

clock 41' eerste helft, minuut 41. De Laet slaat toe! 0-2. Met een volleytje laag in de hoek bezorgt Ritchie De Laet Antwerp de dubbele voorsprong. Een afgeweken voorzet van Alderweireld bereikt de rechtsachter, die puik afwerkt. Het slotoffensief van de bezoekers loont. . De Laet slaat toe! 0-2 Met een volleytje laag in de hoek bezorgt Ritchie De Laet Antwerp de dubbele voorsprong. Een afgeweken voorzet van Alderweireld bereikt de rechtsachter, die puik afwerkt. Het slotoffensief van de bezoekers loont.

clock 40' Gele kaart voor Daniel Muñoz van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 40 yellow card Daniel Muñoz KRC Genk

clock 38' eerste helft, minuut 38. Geelgeschorste Munoz. In zijn derde bekerwedstrijd pakt Munoz zijn derde gele kaart. Mocht een halve finale volgen, dan zal de rechtsachter van Genk er niet bij zijn. . Geelgeschorste Munoz In zijn derde bekerwedstrijd pakt Munoz zijn derde gele kaart. Mocht een halve finale volgen, dan zal de rechtsachter van Genk er niet bij zijn.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Antwerp drukt. Na een sterke opening, wil Antwerp de helft ook sterk afsluiten. Janssen zorgt voor paniek in de zestien, maar de spits krijgt zijn schot niet voorbij Genkse benen. . Antwerp drukt Na een sterke opening, wil Antwerp de helft ook sterk afsluiten. Janssen zorgt voor paniek in de zestien, maar de spits krijgt zijn schot niet voorbij Genkse benen.

clock 36' eerste helft, minuut 36.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Heynen geeft de bal acrobatisch mee met Paintsil en voegt er nog een radslag aan toe. In de olympische turnfinale levert dat bonuspunten voor de combinatie op. Helaas voor de middenvelder komt er vanavond geen doelgevaar uit voort. . Heynen geeft de bal acrobatisch mee met Paintsil en voegt er nog een radslag aan toe. In de olympische turnfinale levert dat bonuspunten voor de combinatie op. Helaas voor de middenvelder komt er vanavond geen doelgevaar uit voort.

clock 34' eerste helft, minuut 34. McKenzie geeft Janssen een zetje. Meer dan een boze blik van de Nederlander en een waarschuwing van Lambrechts, levert het de verdediger niet op. . McKenzie geeft Janssen een zetje. Meer dan een boze blik van de Nederlander en een waarschuwing van Lambrechts, levert het de verdediger niet op.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Na een korte adempauze in de wedstrijd zetten beide ploegen hun zinnen weer op het doel van de tegenstander. Heynen kan net niet afdrukken, aan de overkant houdt Hrosovsky Janssen net op tijd in toom. . Na een korte adempauze in de wedstrijd zetten beide ploegen hun zinnen weer op het doel van de tegenstander. Heynen kan net niet afdrukken, aan de overkant houdt Hrosovsky Janssen net op tijd in toom.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Genk voert de druk op. Genk voert de druk op

clock 27' Munoz vindt handje van Butez. Een flukse combinatie over de rechterkant eindigt met een schietkans voor Munoz. De rechtsachter waagt zijn kans vanuit een scherpe hoek. Butez geeft een hoekschop weg. . eerste helft, minuut 27. crucial save Munoz vindt handje van Butez Een flukse combinatie over de rechterkant eindigt met een schietkans voor Munoz. De rechtsachter waagt zijn kans vanuit een scherpe hoek. Butez geeft een hoekschop weg.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Ekkelenkamp krijgt een uitbrander van scheidsrechter Lambrechts omdat hij het nodig vond even te bikkelen om de bal na het fluitsignaal. . Ekkelenkamp krijgt een uitbrander van scheidsrechter Lambrechts omdat hij het nodig vond even te bikkelen om de bal na het fluitsignaal.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Ondanks het herstel, toch nog te veel slordigheden in het spel van Genk. Peter Vandenbempt. Ondanks het herstel, toch nog te veel slordigheden in het spel van Genk. Peter Vandenbempt

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Butez keept even op een wolk, maar vergeet dat doelmannen het best met hun voeten op de doellijn staan. Hij komt erg ver uit en heeft geluk dat Pacho hem bijstaat om het leer weg te werken. . Butez keept even op een wolk, maar vergeet dat doelmannen het best met hun voeten op de doellijn staan. Hij komt erg ver uit en heeft geluk dat Pacho hem bijstaat om het leer weg te werken.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Butez pakt uit met geweldige reflex. Butez pakt uit met geweldige reflex

clock 17' Katachtige reflex Butez. Butez is alert op hoekschop van Genk. Met een kattenreflex houdt brengt hij de bal tot stilstand voor de doellijn. Ook in de herneming kan Cuesta niet scoren. . eerste helft, minuut 17. crucial save Katachtige reflex Butez Butez is alert op hoekschop van Genk. Met een kattenreflex houdt brengt hij de bal tot stilstand voor de doellijn. Ook in de herneming kan Cuesta niet scoren.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Antwerp zorgt via de hoekschop voor het gevaar, Racing Genk moet het hebben van de omschakeling en snelle benen voorin. . Antwerp zorgt via de hoekschop voor het gevaar, Racing Genk moet het hebben van de omschakeling en snelle benen voorin.

clock 13' Butez mag handen warmen. Paintsil holt achter een lange bal aan en neemt het leer op de slof met een halve volley. Butez ziet de poging graag komen en gebruikt het om zijn handen op te warmen in het frisse Genk. . eerste helft, minuut 13. crucial save Butez mag handen warmen Paintsil holt achter een lange bal aan en neemt het leer op de slof met een halve volley. Butez ziet de poging graag komen en gebruikt het om zijn handen op te warmen in het frisse Genk.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Kopkansje voor Antwerp. Kopkansje voor Antwerp

clock 11' eerste helft, minuut 11. Eerste reactie Genk. El Khannouss krijgt veel tijd om te draaien en het overzicht te bewaren. Hij kiest Paintsil als de gelukkige ontvanger van zijn pass. Die zet voor, maar kan Onuachu niet vinden voor doel. . Eerste reactie Genk El Khannouss krijgt veel tijd om te draaien en het overzicht te bewaren. Hij kiest Paintsil als de gelukkige ontvanger van zijn pass. Die zet voor, maar kan Onuachu niet vinden voor doel.

clock 9' eerste helft, minuut 9. De Genkse verdediging denkt tijd op overschot te hebben, maar de jagende Antwerpenaren laten Cuesta en co niet met rust. Het resulteert in een hoekschop voor Antwerp én een veelzeggende kreet: de bezoekers hebben er zin in. . De Genkse verdediging denkt tijd op overschot te hebben, maar de jagende Antwerpenaren laten Cuesta en co niet met rust. Het resulteert in een hoekschop voor Antwerp én een veelzeggende kreet: de bezoekers hebben er zin in.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 8' eerste helft, minuut 8.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Genk verzamelt de onzuivere baltoetsen als postzegels in de openingsfase. Langs de zijlijn zucht Wouter Vrancken: dit keer komt de thuisploeg ermee weg. . Genk verzamelt de onzuivere baltoetsen als postzegels in de openingsfase. Langs de zijlijn zucht Wouter Vrancken: dit keer komt de thuisploeg ermee weg.

clock 6' eerste helft, minuut 6. We zien voorlopig een heel agressief Antwerp op de man in balbezit. Peter Vandenbempt. We zien voorlopig een heel agressief Antwerp op de man in balbezit. Peter Vandenbempt

clock 5' Einde reeks voor Vandevoordt. Al 2 keer hield Vandevoordt de 0 voor Genk in de beker. Na drie minuten moet hij de droom van een derde opeenvolgende clean sheet opbergen. . eerste helft, minuut 5. statistics Einde reeks voor Vandevoordt Al 2 keer hield Vandevoordt de 0 voor Genk in de beker. Na drie minuten moet hij de droom van een derde opeenvolgende clean sheet opbergen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Janssen knalt Antwerp al na 2 minuten op voorsprong tegen Genk: 0-1. Janssen knalt Antwerp al na 2 minuten op voorsprong tegen Genk: 0-1

clock 2' eerste helft, minuut 2. Janssen knalt! 0-1. Net zoals trainer Mark van Bommel aangaf, schuilt er gevaar in de snelle omschakeling. Stengs zoekt en vindt Vincent Janssen. De Nederlander opent zijn rekening in de beker met een flinke knal. . Janssen knalt! 0-1 Net zoals trainer Mark van Bommel aangaf, schuilt er gevaar in de snelle omschakeling. Stengs zoekt en vindt Vincent Janssen. De Nederlander opent zijn rekening in de beker met een flinke knal.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Antwerp bokst de eerste prima aanval in elkaar. Balikwisha kan zijn kopbal niet goed richten omdat Munoz in zijn nek hijgt. . Antwerp bokst de eerste prima aanval in elkaar. Balikwisha kan zijn kopbal niet goed richten omdat Munoz in zijn nek hijgt.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:46 eerste helft, 20 uur 46. Aftrap! De thuisploeg stuurt de eerste bal meteen diep. De kwartfinale tussen Genk en Antwerp is begonnen. . Aftrap! De thuisploeg stuurt de eerste bal meteen diep. De kwartfinale tussen Genk en Antwerp is begonnen.

clock 20:45 VAR vervroegd aanwezig. Niet pas in de halve finales, maar in de kwartfinales is de VAR al aanwezig. Net op tijd voor de topaffiche vandaag. . vooraf, 20 uur 45. var VAR vervroegd aanwezig Niet pas in de halve finales, maar in de kwartfinales is de VAR al aanwezig. Net op tijd voor de topaffiche vandaag.

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. De supporters lopen niet erg warm voor de laatavondmatch op woensdag. Zo'n 11.000 Genkse fans vullen de tribunes. Afgelopen zondag keken nog 24.000 supporters naar de clash met Brugge. . De supporters lopen niet erg warm voor de laatavondmatch op woensdag. Zo'n 11.000 Genkse fans vullen de tribunes. Afgelopen zondag keken nog 24.000 supporters naar de clash met Brugge.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39. De ploegen die graag het balbezit hebben, zijn kwetsbaar in de omschakeling. Dus ik heb tegen mijn jongens gezegd dat ze moeten oppassen. Mark van Bommel (Antwerp). De ploegen die graag het balbezit hebben, zijn kwetsbaar in de omschakeling. Dus ik heb tegen mijn jongens gezegd dat ze moeten oppassen. Mark van Bommel (Antwerp)

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. We gaan vandaag ons ding doen en berekende risico's nemen. Het gevaar kan van overal komen bij Antwerp, niet van 1 of 2 spelers. Wouter Vrancken (Genk). We gaan vandaag ons ding doen en berekende risico's nemen. Het gevaar kan van overal komen bij Antwerp, niet van 1 of 2 spelers. Wouter Vrancken (Genk)

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Huiveringwekkende thuisreputatie. 10 van de 11 thuiswedstrijden dit seizoen gewonnen, die ene wedstrijd speelde Genk nog eens gelijk. Het moge Antwerp duidelijk wezen: makkelijk zullen ze vanavond niet winnen op verplaatsing. . Huiveringwekkende thuisreputatie 10 van de 11 thuiswedstrijden dit seizoen gewonnen, die ene wedstrijd speelde Genk nog eens gelijk. Het moge Antwerp duidelijk wezen: makkelijk zullen ze vanavond niet winnen op verplaatsing.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Voor Racing Genk zou de beker "extra cachet" geven aan een - nu al - knap seizoen. Bij Antwerp ligt er iets meer druk op de bekerketel. The Great Old volgt al op 10 punten van de leider in de Jupiler Pro League en moet nu ook Union voor zich dulden in de stand. . Voor Racing Genk zou de beker "extra cachet" geven aan een - nu al - knap seizoen. Bij Antwerp ligt er iets meer druk op de bekerketel. The Great Old volgt al op 10 punten van de leider in de Jupiler Pro League en moet nu ook Union voor zich dulden in de stand.

clock 20:15 Christopher Scott is er opnieuw bij. Een hamstringblessure hield de jonge middenvelder 3 wedstrijden aan de kant. vooraf, 20 uur 15. Christopher Scott is er opnieuw bij. Een hamstringblessure hield de jonge middenvelder 3 wedstrijden aan de kant.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Vrancken vertrouwt 11 Club-kloppers. Na een zege in de topper tegen Club Brugge afgelopen zondag, denkt Wouter Vrancken er niet aan om zijn basispionnen te wijzigen. Op het middenveld wordt het dus smullen van een duel tussen jonge talenten El Khannouss (18) en Vermeeren (17). . Vrancken vertrouwt 11 Club-kloppers Na een zege in de topper tegen Club Brugge afgelopen zondag, denkt Wouter Vrancken er niet aan om zijn basispionnen te wijzigen. Op het middenveld wordt het dus smullen van een duel tussen jonge talenten El Khannouss (18) en Vermeeren (17).

clock 20:04 De 11 van Vrancken:. vooraf, 20 uur 04. De 11 van Vrancken:

clock 19:55 Parcours van beide ploegen. Zowel Genk als Antwerp speelde twee wedstrijden om in de kwartfinale van de beker te staan: Genk ging met 0-1 uit winnen bij Westerlo, daarna volgde een moeizame partij thuis tegen Anderlecht die pas in de verlengingen beslist werd (1-0). Antwerp kon Beveren pas kloppen na een penaltythriller (2-2 en 4-6 na strafschoppen), vervolgens ging Standard vlot voor de bijl in Antwerpen: 4-0. . vooraf, 19 uur 55. statistics Parcours van beide ploegen Zowel Genk als Antwerp speelde twee wedstrijden om in de kwartfinale van de beker te staan:

Genk ging met 0-1 uit winnen bij Westerlo, daarna volgde een moeizame partij thuis tegen Anderlecht die pas in de verlengingen beslist werd (1-0).



Antwerp kon Beveren pas kloppen na een penaltythriller (2-2 en 4-6 na strafschoppen), vervolgens ging Standard vlot voor de bijl in Antwerpen: 4-0.

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43. Janssen wil rekening openen. De Beker van België is tot dusver niet het toernooi van Vincent Janssen. De Nederlandse spits - die in de competitie al 11 raak trof - speelde nog maar 11 minuten. Tegen Beveren kreeg hij een rode kaart na een opstootje vroeg in de wedstrijd. Het resultaat: avondjes brommen in de tribune tegen Beveren en Standard (1/8e finales). Vereffent hij vandaag een openstaande rekening met de Croky Cup? . Janssen wil rekening openen De Beker van België is tot dusver niet het toernooi van Vincent Janssen. De Nederlandse spits - die in de competitie al 11 raak trof - speelde nog maar 11 minuten. Tegen Beveren kreeg hij een rode kaart na een opstootje vroeg in de wedstrijd.

Het resultaat: avondjes brommen in de tribune tegen Beveren en Standard (1/8e finales). Vereffent hij vandaag een openstaande rekening met de Croky Cup?

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Vermeeren in de basis, ook De Laet mag starten. Mark van Bommel voert één wissel door in de basiself van Antwerp ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Gent (2-0). Op rechtsachter verruilt de Nederlandse coach Jelle Bataille voor Ritchie De Laet. Arthur Vermeeren (17) mag zich opnieuw bewijzen tegen een topploeg. . Vermeeren in de basis, ook De Laet mag starten Mark van Bommel voert één wissel door in de basiself van Antwerp ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Gent (2-0).

Op rechtsachter verruilt de Nederlandse coach Jelle Bataille voor Ritchie De Laet. Arthur Vermeeren (17) mag zich opnieuw bewijzen tegen een topploeg.

clock 19:32 De basiself van Antwerp:. vooraf, 19 uur 32. De basiself van Antwerp:

clock 19:28 Genk het mentale voordeel? In de laatste onderlinge confrontatie tussen beide ploegen, ging Genk met een 1-3-winst aan de haal op Antwerp. In de competitiematch in oktober scoorden Heynen en - uiteraard - Onuachu (2x) de Limburgse doelpunten. Vincent Janssen zette zijn naam op het scorebord namens The Great Old. . vooraf, 19 uur 28. statistics Genk het mentale voordeel? In de laatste onderlinge confrontatie tussen beide ploegen, ging Genk met een 1-3-winst aan de haal op Antwerp. In de competitiematch in oktober scoorden Heynen en - uiteraard - Onuachu (2x) de Limburgse doelpunten. Vincent Janssen zette zijn naam op het scorebord namens The Great Old.



clock 19:27 vooraf, 19 uur 27.

clock 08:48 vooraf, 08 uur 48. Live op alle Sporza-kanalen. Dé affiche van deze bekerronde kunt u op live meemaken op Sporza. We zijn er natuurlijk hier bij met live tekst én onze livestream. De tv-uitzending begint om 20.35 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Patrick Goots in de omkadering, Peter Vandenbempt geeft commentaar, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews. Ook op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Bert Sterckx. . Live op alle Sporza-kanalen Dé affiche van deze bekerronde kunt u op live meemaken op Sporza. We zijn er natuurlijk hier bij met live tekst én onze livestream.



De tv-uitzending begint om 20.35 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Wesley Sonck en Patrick Goots in de omkadering, Peter Vandenbempt geeft commentaar, Aster Nzeyimana verzorgt de interviews.



Ook op Radio 1 kunt u terecht met commentaar van Bert Sterckx.

clock 11-01-2023 11-01-2023.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48.

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. We zullen top moeten zijn tegen Antwerp, maar ik denk niet in termen als "schrik hebben". Ons seizoen is al heel mooi tot nu toe en als we winnen zou het dat nog wat extra cachet geven. Wouter Vrancken (coach Genk). We zullen top moeten zijn tegen Antwerp, maar ik denk niet in termen als "schrik hebben". Ons seizoen is al heel mooi tot nu toe en als we winnen zou het dat nog wat extra cachet geven. Wouter Vrancken (coach Genk)

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45.

clock 17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

clock Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Mike Trésor, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Mike Trésor, Paul Onuachu

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Gaston Avila, Michel Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs, Arthur Vermeeren, Arbnor Muja, Vincent Janssen Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Gaston Avila, Michel Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs, Arthur Vermeeren, Arbnor Muja, Vincent Janssen