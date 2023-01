Na een topjaar legt Paul Onuachu de lat nog hoger in 2023: "Ik wil Genk verlaten als kampioen"

Een "amazing year" beschrijft Paul Onuachu het, nog één keer terugkijkend op een waanzinnig 2022.

Midden januari stond de Gouden Schoen onverwacht op zijn kast te fonkelen, later zou hij zich tot topschutter kronen. Maar die toptransfer naar het buitenland? Weer niet door een blessure net in de zomermercato.



"Waarom net nu?", klinkt het een paar maanden later nog steeds vol ongeloof in zijn stem. "Het was zwaar. Al gaat het niet om hoe je valt, maar om hoe je weer opstaat."

En dat deed de Nigeriaan met overtuiging - en vooral veel goals. Sinds zijn terugkeer in de basiself schoot de Nigeriaan al 13 keer raak. Zijn aandeel in de straffe leidersplaats van Racing Genk valt niet te overschatten.

"Iedereen had een voorsprong op mij, maar ik heb hard gewerkt en smashed it. Nu ben ik me opnieuw fit en sterk. Ik voel me ook comfortabel in het systeem van de coach."

"Weet je, als speler moet je jezelf altijd aanpassen aan het systeem, je mag je eigen kwaliteiten daar niet boven stellen. Daar ben ik volgens mij in geslaagd onder Wouter Vrancken. Ik schaafde hard aan mijn bewegingen en pressing."