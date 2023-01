Na amper 2 weken is Vormer al publiekslieveling bij Essevee: "Zijn nederigheid is ongelooflijk"

Ruud! Ruud! Ruud! Bij Zulte Waregem zijn ze na twee wedstrijden al helemaal in de ban van hun nieuwe middenvelder, Ruud Vormer. De Nederlander was in de Croky Cup opnieuw van goudwaarde met zijn eerste doelpunt. "Vormer zal nog een vitale rol spelen in onze tweede seizoenshelft. Dat heeft hij nu al bewezen", sprak Mbaye Leye vol lof over zijn kersverse transfer.

Zulte Waregem heeft nog geen seconde spijt gehad van de transfer van Ruud Vormer.

In zijn eerste twee wedstrijden was de middenvelder telkens van levensbelang voor zijn nieuwe club. "Het is ongelooflijk hoe nederig Ruud (Vormer) in onze club binnengewandeld is", vertelde trainer Mbaye Leye na de overwinning tegen STVV in de Croky Cup (2-0).

"Een voorbeeld? Hij liet Rommens - die tot vorig jaar nog in tweede klasse speelde - de vrije trap nemen, terwijl hij zelf ook gewoon voor eigen succes had kunnen gaan. Welke dubbele Gouden Schoen doet zoiets?"

Ik ben weer voetballer. Eindelijk. Ruud Vormer, Zulte Waregem

In een mum van tijd ontpopte Vormer zich zo ook tot de chouchou van de supporters. Nog voor de wedstrijd begonnen was, werd elk doelpunt van Vormer in de opwarming al met extra decibels onthaald. En na amper een kwartier spelen, flikte de Nederlander het weer. Voor de tweede week op rij forceerde hij een strafschop. Zinho Gano miste die elfmeter initieel nog, maar wanneer Zulte Waregem in de tweede helft een herkansing vanop de stip kreeg, waren de fans alvast duidelijk. "Ruud, Ruud, Ruud ...", weerklonk het aan de Gaverbeek.

"Het was een mooi moment van de fans. Ik ben blij dat ik mijn verantwoordelijkheid weer heb genomen En natuurlijk dat de bal lekker tegen het net vloog", knipoogde de middenvelder in de mixed-zone.