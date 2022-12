Tiesj Benoot: "Ik geloof nog altijd dat ik de grootste koersen kan winnen"

"Als je in een recent verleden kijkt naar Remco Evenepoel en Wout van Aert, dan zijn ze allebei zeker niet slechter uit een zwaar ongeval gekomen. Dat is ook mijn ambitie.”

"Het is niet een gewoon seizoen waarbij je tot half oktober koerst, 4 weken niet fietst en dan gewoon opbouwt. Nu is het echt iets helemaal anders."

"De motivatie voor mij ligt vooral in het feit dat het een uitdaging is om dat niveau terug te halen."

"Ik heb soms nog wat last van een stijve nek bij bepaalde bewegingen, maar naar mijn gevoel lig ik voor op schema en komt het volledig in orde voor de start van het nieuwe seizoen", vertelde de Gentenaar gisteren in Amsterdam. "Ik zie geen reden om me zorgen te maken."

Tiesj Benoot miste zijn debuut in het shirt van Jumbo-Visma niet, tot een Italiaanse autobestuurder in augustus abrupt een einde maakte aan zijn seizoen met een gebroken nekwervel.

2e in Dwars door Vlaanderen, 3e in de Amstel Gold Race en 3e in de Clasica San Sebastian.

"Ambitie blijft om tussen Omloop en Luik te winnen"

Wanneer wil Benoot dan weer op niveau zijn? "Het openingsweekend is, denk ik, een mooi doel, waar ik nog een dikke twee maanden voor heb en met een hoogtestage moet dat wel lukken.”

Over kansen krijgen maakt Benoot zich evenmin zorgen. "Ik kreeg dit jaar ook veel de vraag of het gedaan was met mijn persoonlijke ambities, maar ik stond drie keer op het podium in een ééndagswedstrijd van de WorldTour."

"Het is normaal dat dat in België verdwijnt bij alle successen van Remco en Wout en Dylan Teuns die dan de Waalse Pijl wint."

"Voor mij persoonlijk was het eigenlijk een heel goed seizoen, al was het maar een half seizoen. Het blijft mijn ambitie dit jaar om één van de wedstrijden tussen de Omloop en Luik te kunnen winnen.”

"In de wedstrijden die me echt liggen, heb ik altijd kansen gekregen. Ik zie het altijd als een voordeel om samen met die jongens in de ploeg te rijden in plaats van tegen."

"Ik geloof nog altijd dat ik de grootste wedstrijden van de wereld kan winnen en dan heb ik een grotere kans in deze ploeg dan in een andere ploeg, denk ik.”