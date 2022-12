Wout van Aert: "Vlaanderen en/of Roubaix winnen, focus op ritzeges in de Tour"

2022 was voor Wout van Aert (28) nog maar eens een topjaar, maar de kers op de taart ontbrak. Van Aert miste de Ronde van Vlaanderen na een coronabesmetting en werd 2e in Parijs-Roubaix. In 2023 wil hij in die monumenten in de roos mikken. In de Tour de France zal Van Aert meer jagen op ritzeges dan op de groene trui, ook door het WK in Glasgow dat snel na de Tour volgt.