Tiesj Benoot over zware val: "Ik besef 100 procent hoeveel geluk ik heb gehad"

Tiesj Benoot (28) wilde zich in Livigno klaarstomen om zijn geweldige seizoen dit najaar nog wat meer glans te geven, maar het Italiaanse lot besliste er anders over. Benoot werd aangereden en zit intussen veilig en wel thuis, weliswaar met een gebroken nekwervel. De Gentenaar doet zijn relaas: "Ik wist dat dit de gevaren zijn in het verkeer en je zegt vaak na een training: vandaag is er iets net niet gebeurd. Nu was het net wel."

"Gezien de omstandigheden gaat het oké met mij." Maandag werd Tiesj Benoot aangereden op stage in Livigno, Italië. Met een gebroken nekwervel vertelt de renner van Jumbo-Visma wat er ginds gebeurd is. "Ik kom er al 8 jaar en ben al 100 keer gepasseerd op die voorrangsweg. In de afdaling reed ik 67 km/u, maar een auto reed van een parking en de chauffeur had me niet gezien. Ik ben in mijn flank aangereden." Benoot was met zijn partner op pad, maar zij was op haar elektrische fiets al teruggekeerd naar het hotel. "Ik ben zo'n kwartier buiten bewustzijn geweest. Ik wist niet meteen wat er gebeurd was, maar daarna wist ik dat ik Fien had gebeld en mijn locatie had doorgegeven waar ik gevallen was."

Tijdens de vlucht was er al een echo van mijn organen en er werd me ook gevraagd om mijn handen en voeten te bewegen. Dan krijg je het gevoel: dit is niet goed, ze zijn er niet gerust in. Tiesj Benoot

Met de helikopter werd Benoot getransporteerd naar het ziekenhuis. "Tijdens de vlucht was er al een echo van mijn organen en er werd me ook gevraagd om mijn handen en voeten te bewegen." "Dan krijg je het gevoel: dit is niet goed, ze zijn er niet gerust in. Toch een vies momentje." Benoot werd verzorgd in een Italiaans ziekenhuis. "Dat was echt slecht: een te klein bed in een kamer voor 2 personen bij 30 graden. Niemand sprak er Engels, de dokter kon nooit komen." "Op een goeie nekbrace moest ik ook 30 uur wachten. Ik moest dus platliggen in die houding, niet echt aangenaam." "Ik heb mezelf laten ontslaan in het ziekenhuis, want ik had er niet echt vertrouwen in. Ook onze ploegarts kon moeilijk overleggen met die dokters."

"Zo'n speciale winter wordt een nieuwe ervaring"

In België werd de diagnose bevestigd. "Mijn tweede nekwervel is gebroken in het gewricht. Ik moet mijn brace 6 weken dragen, dag en nacht. Voor een douche mag de brace even uit, maar in principe houd ik er geen serieuze blessures aan over." Benoot heeft dus veel tijd voor zijn gezin en om aan zijn thesis te schrijven. "Het zijn de laatste loodjes, misschien krijg ik de thesis er nu wel door." Op 20 september volgt een scan die zal bepalen of hij weer kan fietsen. "Dan begint de lange winter richting volgend voorjaar. Ik heb tijd genoeg om op te bouwen, maar zo'n speciale winter wordt wel een nieuwe ervaring." Het wordt een lange winter richting de Omloop HNB van volgend jaar. "Of misschien rijd ik de Koppenbergcross", grapt Benoot. "Neen, daar begin ik niet aan. Misschien breek ik dan nog eens een nekwervel."

"Vaak is het net niet, nu net wel"

Tiesj Benoot lacht, maar hij beseft naar eigen zeggen maar al te goed dat hij aan veel erger ontsnapt is. "Ik besef 100 procent dat ik veel geluk gehad heb. Ik heb genoeg verhalen gehoord van mensen bij wie het veel slechter is afgelopen. En als ze je vragen om handen en voeten te bewegen, dan besef je dat." "Ik heb wel het gevoel dat ik het al een plaats heb gegeven en dat ik er vlot over kan praten." "Ik wist ook dat dit de gevaren zijn in het verkeer en je zegt vaak na een training: vandaag is er iets net niet gebeurd. Nu was het net wel."

Misschien ben je beter 20 seconden later op het werk dan dat je een fietser of voetganger rakelings passeert. Tiesj Benoot over veiligheid in het Belgische verkeer

Niemand kan de jammerlijke tendens ontkennen: de jongste weken zijn er opvallend veel ongelukken met fietsers. Is dat toeval? "Je merkt dat er meer stress is bij chauffeurs en dat er ook meer frustratie is richting fietsers, specifiek renners. Dat is ook wel te begrijpen." "Het aantal fietsers is sterk toegenomen en niet iedereen gedraagt zich zoals het moet, maar het moet van twee kanten komen om zoiets te vermijden." "In Spanje gaat het goed", stelt Benoot vast. "Daar zijn de mensen iets meer ontspannen en zijn er ook campagnes voor anderhalve meter afstand tussen auto en fietser. Italië is het ergste land met veel stress." Het is dus gebonden aan de cultuur en infrastructuur, aldus Benoot. "De Belgische fietspaden zijn nog niet op niveau. Daar moet aan gewerkt worden en dat gebeurt ook." "Maar het is ook de mentaliteit: misschien ben je beter 20 seconden later op het werk dan dat je een fietser of voetganger rakelings passeert. En als fietser houd ik ook altijd in het achterhoofd dat ik niet gezien ben."

