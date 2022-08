Tiesj Benoot stelt fans gerust: "Breukje in nek, maar nooit in levensgevaar"

"Eerst en vooral wil ik iedereen laten weten dat alles oké is met mij", opent Benoot in een post op Instagram.

"Gisteren was ik betrokken bij een val in de Italiaanse Alpen. Momenteel lig ik in het ziekenhuis, waar ik goede medische verzorging krijg om te herstellen van de val."

"Uit onderzoeken blijkt dat ik een kleine breuk heb opgelopen in mijn nek. Ondanks de ernst van de situatie verkeerde ik nooit in levensgevaar en ben ik stabiel."

"Bedankt voor alle lieve berichtjes. De komende weken zal ik me volledig focussen op mijn herstel."