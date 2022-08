Jumbo-Visma-kopman valt, maar ploeg bezet volledig podium in Burgos na slagveld in slotkilometer

De tweede etappe van de Ronde van Burgos is uitgedraaid op een nachtmerrie na een massale valpartij in het peloton. Kopman David Dekker van het treintje van Jumbo-Visma kwam loodzwaar ten val door een bult in het wegdek, zijn ploegmaats ontsnapten. Timo Roosen was "de snelste", in het peloton likken ze hun wonden.