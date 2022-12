Ontspannen Jonas Vingegaard: "Niet meer aanvallen zoals op Col du Granon"

"Ja, het was soms overweldigend, maar daar heb ik geen problemen mee gehad. De media maakten daar wel een probleem van, terwijl dat er dus niet was. Ik kon er mee overweg."

Hij bevestigt dus dat hij als uittredend eindwinnaar naar Bilbao afzakt. Maar is Vingegaard nog dezelfde persoon na die zomerse triomf?

Met ongeschoren benen daagde Jonas Vingegaard op bij de ploegvoorstelling in Amsterdam. "Dat spaar ik op voor de Tour", grinnikte de Deen.

Vingegaard rijdt dit voorjaar Parijs-Nice en de Ronde van Baskenland, maar mijdt de klimklassiekers.

Daarna gaat het naar de Tour - zonder Primoz Roglic als luitenant. "Natuurlijk geeft dat een verschil. Ik ben de enige leider in de cols."

"Natuurlijk krijgt ook Wout van Aert vrijheid en we zullen agressief blijven koersen zoals we dat altijd doen, maar we kunnen niet meer aanvallen zoals op de Col du Granon." Daar sloopte Jumbo-Visma Tadej Pogacar.

"Of het moeilijker wordt om de Tour een tweede keer te winnen? Het wordt heel anders. Er is meer druk, maar anderzijds ook niet."

"Ik heb gewonnen. Als ik niet opnieuw win, dan kan ik nog altijd stoppen en zeggen dat ik ooit gewonnen heb. Dat werkt ontspannend."