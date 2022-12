Remco Evenepoel verslaat Lotte Kopecky en Emma Plasschaert in Vlaams Sportjuweel

Het aantal eindejaarsprijzen voor Remco Evenepoel (22) zijn niet meer op één hand te tellen. Eerder werd hij ook al verkozen tot winnaar van de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Vlaamse Reus, de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vélo d'Or.



Evenepoel is ook favoriet voor de prijs van Sportman van het Jaar, die op 6 januari wordt uitgereikt.



Vanavond werd hij bekroond met het Vlaams Sportjuweel. Met die prijs beloont de Vlaamse overheid een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot.



Atleten kunnen de prijs maar 1 keer in hun sportcarrière krijgen. Er is geen geldprijs aan verbonden, wel een trofee van 18 kilogram.

Remco Evenepoel (22) bezorgde ons land in de Vuelta een eerste eindzege in een grote ronde sinds 1978. Hij kroonde zich ook tot wereldkampioen op de weg en won in het voorjaar Luik-Bastenaken-Luik, allebei na een straf nummertje.

Ook Evenepoels concurrentes voor het Vlaams Sportjuweel leverden stuk voor stuk topprestaties. Lotte Kopecky won de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en en 2 wereldtitels op de piste.

Emma Plasschaert zeilde eind 2021 naar de wereldtitel in de Laser Radial en haalde in oktober WK-brons. Maar dat volstond niet om het Vlaams Sportjuweel in de wacht te slepen.