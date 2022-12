Nog een prijs erbij: Remco Evenepoel krijgt nu ook Vlaamse Reus

De Vlaamse Reus wordt toegekend sinds 1992. Wout van Aert won de prijs al eens in 2020. Vorig jaar vielen marathonloper Bashir Abdi en rolstoelatleet Peter Genyn in de prijzen.

Evenepoel won dit seizoen Luik-Bastenaken-Luik, zette met de Vuelta zijn eerste grote ronde op zijn palmares en sloot het jaar af als wereldkampioen in Wollongong.

De Vélo d'Or, de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Flandrien van het Jaar, de Kristallen Fiets... Als er dit jaar een prijs werd uitgedeeld, belandde die steevast in de trofeeënkast van Remco Evenepoel. De 22-jarige renner van Quick Step-Alpha Vinyl (volgend seizoen Soudal-Quick Step) heeft dan ook een grand-cru jaar achter de rug.

"Ik geniet evenveel van elke nieuwe prijs"

Dat Remco Evenepoel verkozen werd door journalisten zelf, vindt hij zelf wel een eer. "Het zijn toch de mensen die de sport het dichtst en ook kritischer volgen. Dat wil toch zeggen dat ik iedereen blij heb kunnen maken dit jaar", straalt Evenepoel.

De Vlaamse Reus is al zijn 5e prijs dit najaar. Eerder won hij al de Kristallen Fiets, de Flandrien, de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vélo d'Or. "Laten we hopen dat er nog een paar volgen", lacht hij. "Ik laat het allemaal op mij afkomen. Ik geniet evenveel van elke nieuwe prijs."

Evenepoel is intussen al weer een maand opnieuw aan het trainen. "Ik ben rustig aan het opbouwen naar volgend jaar toe. Ik heb al veel kunnen genieten van mijn regenboogtrui. Het is toch bijzonder om die elke keer te mogen aantrekken. Dat is altijd een motivatie om te gaan trainen."

"Het zal sowieso moeilijk worden om nog eens zo'n jaar te hebben als dit jaar. Als één van die drie grote overwinningen van dit jaar in elk seizoen zit, dan zal ik al heel tevreden zijn. Ik probeer gewoon op dit elan voort te werken."

Evenepoel rijdt volgend jaar de Giro, maar over zijn andere doelen in het voorjaar blijft hij op de vlakte. "Dat is op dit ogenblik nog moeilijk, omdat ik nog niet 100 procent zeker weet hoe alles zal verlopen. Ik werk wel sowieso toe naar het WK tijdrijden en Lombardije."