Schotte over Evenepoels "logische Giro-keuze": "Zijn ploeg is nog niet klaar voor de Tour"

"Zou dom zijn om voorzet van Giro niet binnen te koppen"

"Ik weet dat er achter de schermen al even over startgelden gesproken werd. Maar dat gebeurt altijd wanneer duidelijk wordt dat er interesse is bij renner en ploeg om een wedstrijd te rijden. Het is ook niet meer dan normaal dat de wereldkampioen startgeld ontvangt om die wedstrijd te rijden."

De Giro bevat in 2023 zo'n 70 kilometer tegen de klok, in de Tour moeten de renners het stellen met slechts één klimtijdrit. Voor een rastijdrijder als Evenepoel is de keuze dan snel gemaakt. "Het was dom geweest om die voorzet van de Giro niet binnen te koppen", zegt Schotte.

Na maanden van gespeculeer is de kogel door de kerk: Remco Evenepoel rijdt volgend jaar de Giro en niet de Tour. "Een keuze die in de sterren geschreven stond", vertelt onze wielercommentator Renaat Schotte.

"Wolfpack moet zich nog versterken voor de Tour"

Patrick Lefevere trok met Jan Hirt afgelopen transferperiode maar één renner aan die Evenepoel kan bijstaan in het hooggebergte. "Bij The Wolfpack wachten ze beter eerst nog tot de mercato van 2023 om de rondekern nog te versterken om dan in 2024 een eerste keer alles op de Tour te zetten."

Waarom laat Evenepoel de Tour, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, nog links liggen? "De voornaamste reden is omdat de ploeg er nog niet klaar voor is", zegt Schotte. "Evenepoel is volgens mij wél al klaar voor de Tour, dat heeft hij al laten zien, maar zijn ploeg is er in de breedte nog niet aan toe."

In de Tour zouden luitenanten als Van Wilder, Serry en Vervaeke moeten optornen tegen rondekernen als die van Jumbo-Visma of UAE, dat is te vroeg

Met welke luitenanten moet Evenepoel volgend jaar dan naar de Giro trekken? "In grote lijnen dezelfde jongens als in de Vuelta: Van Wilder, Serry, Vervaeke ... In de Tour zouden zij dan moeten optornen tegen rondekernen als die van Jumbo-Visma of UAE, dat is te vroeg."

Wat is dan het verschil tussen een ploeg die gewapend is voor de Giro en een ploeg die de Tour kan betwisten? "In de Tour is de druk en de media-aandacht zoveel groter dan elders. Daar is Quick Step nog niet klaar voor, Patrick Lefevere zal de eerste zijn om dat te beamen."

"Openstaande rekening vereffenen in Italië"

Heeft de razend ambitieuze Evenepoel met de Giro vooral een keuze van het verstand gemaakt, en niet van het hart? "Nee, want Evenepoel houdt van Italië. Hij is ook verleid door de Italiaanse taal - hij spreekt wel een woordje Italiaans."



"Hij heeft in het land bovendien een rekening openstaan die hij er wil vereffenen", voegt Schotte eraan toe. Evenepoel viel in 2020 hard in de Ronde van Lombardije en moest een jaar later opgeven in de Giro nadat hij helemaal door het ijs was gezakt.



"Onderschat de drijfveer bij een topsporter niet om zich te revancheren na een mislukking - wat die Giro van 2021 in zijn ogen wel was, in mijn ogen zeker niet", besluit Schotte.