De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel rijdt volgend jaar de Giro

Er is de voorbije maanden al heel wat inkt gevloeid over het programma van Remco Evenepoel voor 2023. Na zijn eindzege in de Vuelta luidde het hier en daar dat hij beter ineens voor de Tour zou kiezen, maar met de keuze voor de Giro houdt Quick Step-Alpha Vinyl zich aan het plan dat voor Evenepoel uitgestippeld werd.



Remco Evenepoel startte in 2021 al eens in de Giro, maar dat werd geen succes. De huidige wereldkampioen had destijds geen koersritme in de benen na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020 en gaf na ruim 2 weken moegestreden op.



Evenepoel heeft dus nog een eitje te pellen met de Giro, die volgend jaar op 6 mei van start gaat. De eerste grote ronde van het jaar telt 70 tijdritkilometers en een moordende slotweek en lijkt daarmee gesneden koek voor de wereldkampioen.

De renner maakte het nieuws van zijn deelname zelf bekend op de sociale media van zijn team. "Ik ben momenteel in Italië op verkenning, omdat ik volgend jaar van start ga in de Giro", klinkt het.

"Ik kijk er heel erg naar uit. Het zal bijzonder worden in mijn regenboogtrui. We willen het heel goed doen en ik hoop jullie allemaal snel te zien hier in Italië."