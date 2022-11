Halle en Leuven zijn in 2024 start- en aankomstplaats van WK gravelbike

De organisatie voorziet fandorpen bij start en aankomst. Een concrete datum voor het WK is er nog niet, maar het zal in oktober 2024 plaatsvinden, wellicht het weekend van 5 en 6 oktober.

De renners zullen tussen Halle en Leuven de Brabantse Wouden van west naar oost doorkruisen. Het gaat langs het Hallerbos en het Zoniënwoud naar het Meerdaalwoud. Daar werken de eliterenners meerdere keren een lus af alvorens te finishen in Leuven.

Het gedetailleerde parcours moet ook nog worden uitgestippeld, maar vast staat dat de renners in de Brabantse Wouden mogen crossen.

"Met de grote bosboulevards is het een ideale locatie", zegt medeorganisator Erwin Vervecken. De organisatie stapt naar eigen zeggen met een "blanco blad" naar het Agentschap Natuur en Bos, om in volledige samenspraak de koers vast te leggen.

Voor mannen elite zou de wedstrijd tussen de 150 en de 160 kilometer bedragen, voor de vrouwen gaat het richting 130 à 140 kilometer. Dat is minder dan dit jaar, maar er wordt gemikt op minstens 70 à 80 procent offroadwegen, waar er dat in Italië slechts de helft was. Ook het aantal hoogtemeters mag van de organisatie verhoogd worden tegenover dit jaar.