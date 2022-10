Gianni Vermeersch allereerste wereldkampioen gravel, Van der Poel klopt Van Avermaet om brons

clock 16:15 16 uur 15. Vermeersch is wereldkampioen, voor Oss en Van der Poel. Vermeersch is wereldkampioen, voor Oss en Van der Poel

clock 16:13 16 uur 13. Brons voor Van der Poel. Van der Poel wint nog een nijdig sprintje van Van Avermaet en pakt brons. Fedorov is 5e, Cort 6e en De Marchi 7e. . Brons voor Van der Poel Van der Poel wint nog een nijdig sprintje van Van Avermaet en pakt brons. Fedorov is 5e, Cort 6e en De Marchi 7e.

clock 16:12 16 uur 12. Daniel Oss pakt een mooie 2e plaats in zijn thuisland. Hij kan zichzelf niets verwijten en pakt een medaille. Het is nu nog wachten op de strijd om brons. . Daniel Oss pakt een mooie 2e plaats in zijn thuisland. Hij kan zichzelf niets verwijten en pakt een medaille. Het is nu nog wachten op de strijd om brons.

clock 16:10 16 uur 10. Vermeersch is wereldkampioen. Daar is Gianni Vermeersch! Hij kroont zich na ruim 5 uur koers tot wereldkampioen gravelracen. Chapeau! Een oververdiende zege. . Vermeersch is wereldkampioen Daar is Gianni Vermeersch! Hij kroont zich na ruim 5 uur koers tot wereldkampioen gravelracen. Chapeau! Een oververdiende zege.

clock 16:10 16 uur 10. Ultimo Chilometro. Gianni Vermeersch wordt de allereerste wereldkampioen in het gravelrace. Na een ontsnapping van ruim 100 kilometer met zijn Italiaanse metgezel Daniel Oss gaat de Belg deze onderneming nu solo afronden. Wat een knappe race. . Ultimo Chilometro Gianni Vermeersch wordt de allereerste wereldkampioen in het gravelrace. Na een ontsnapping van ruim 100 kilometer met zijn Italiaanse metgezel Daniel Oss gaat de Belg deze onderneming nu solo afronden. Wat een knappe race.

clock 16:08 16 uur 08. Oss zou op een halve minuut volgen, Vermeersch zit in de voorlaatste kilometer! Nog een laatste gravelstrook en het zit erop. . Oss zou op een halve minuut volgen, Vermeersch zit in de voorlaatste kilometer! Nog een laatste gravelstrook en het zit erop.

clock 16:06 16 uur 06.

clock 16:06 16 uur 06. Oss lijkt gewoon verdwenen. Heeft de Italiaan pech gehad? We zullen het na de finish te weten komen, vreemd dat de regie dit gemist heeft. . Oss lijkt gewoon verdwenen. Heeft de Italiaan pech gehad? We zullen het na de finish te weten komen, vreemd dat de regie dit gemist heeft.

clock 16:03 16 uur 03. Het is volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is met Oss. De Italiaan is helemaal uit beeld verdwenen. Er lijkt een nieuwe Belgische wereldtitel in de maak! . Het is volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is met Oss. De Italiaan is helemaal uit beeld verdwenen. Er lijkt een nieuwe Belgische wereldtitel in de maak!

clock 16:03 16 uur 03. En plots rijdt Vermeersch solo! En plots rijdt Vermeersch solo!

clock 16:02 16 uur 02. Vermeersch solo! De regie heeft het zowaar gemist want plots is Gianni Vermeersch helemaal alleen! Hij lijkt met nog 5,5 kilometer te gaan op weg naar de eerste wereldtitel in het gravelracen. . Vermeersch solo! De regie heeft het zowaar gemist want plots is Gianni Vermeersch helemaal alleen! Hij lijkt met nog 5,5 kilometer te gaan op weg naar de eerste wereldtitel in het gravelracen.

clock 16:01 16 uur 01. Er is zelfs tijd voor nog wat beauty shots van de omgeving. Echt een spectaculaire finale hebben we toch niet te zien gekregen. Oss en Vermeersch hebben er uiteraard wel een waanzinnige wedstrijd opzitten en verdienen allebei de titel. . Er is zelfs tijd voor nog wat beauty shots van de omgeving. Echt een spectaculaire finale hebben we toch niet te zien gekregen. Oss en Vermeersch hebben er uiteraard wel een waanzinnige wedstrijd opzitten en verdienen allebei de titel.

clock 15:58 15 uur 58. Nog 9km. We zitten in de laatste 9 kilometer van deze wedstrijd en Vermeersch en Oss hebben nog steeds 2 minuten. De laatste 500 meter van deze race zijn best technisch, we krijgen dus nog wel wat! . Nog 9km We zitten in de laatste 9 kilometer van deze wedstrijd en Vermeersch en Oss hebben nog steeds 2 minuten. De laatste 500 meter van deze race zijn best technisch, we krijgen dus nog wel wat!

clock 15:55 15 uur 55. In de achtergrond zijn Van Avermaet, Van der Poel en De Marchi de sterksten. Ze rijden weg bij de achtervolgers. Die laatste zat gisteren nog in de vlucht in de Ronde van Lombardije, waanzin. . In de achtergrond zijn Van Avermaet, Van der Poel en De Marchi de sterksten. Ze rijden weg bij de achtervolgers. Die laatste zat gisteren nog in de vlucht in de Ronde van Lombardije, waanzin.

clock 15:49 15 uur 49. Sprinten? Oss en Vermeersch blijven voorbeeldig samenwerking. Gokken ze allebei op hun sprint? Oss was ooit best snel, maar is intussen 35 en mengt zich al een tijdje niet meer in de sprints. Vermeersch sprintte vorige maand nog naar een 3e plek in de 19e etappe van de Ronde van Spanje. Enkel Pedersen en Wright waren toen sneller. Die omstandigheden vallen wel niet te vergelijken met vandaag. Vermeersch en Oss rijden al 100 kilometer in het offensief. . Sprinten? Oss en Vermeersch blijven voorbeeldig samenwerking. Gokken ze allebei op hun sprint? Oss was ooit best snel, maar is intussen 35 en mengt zich al een tijdje niet meer in de sprints. Vermeersch sprintte vorige maand nog naar een 3e plek in de 19e etappe van de Ronde van Spanje. Enkel Pedersen en Wright waren toen sneller. Die omstandigheden vallen wel niet te vergelijken met vandaag. Vermeersch en Oss rijden al 100 kilometer in het offensief.

clock 15:43 15 uur 43. Bij de achtervolgers zijn onder meer Schönberger, Stokbro, Fedorov en Stybar komen aansluiten. . Bij de achtervolgers zijn onder meer Schönberger, Stokbro, Fedorov en Stybar komen aansluiten.

clock 15:43 15 uur 43. Sagan in de problemen. Peter Sagan doet wat hij kan om aan te pikken, maar de Slovaak zit duidelijk op zijn tandvlees. Hij laat op een nieuwe onverharde strook uiteindelijk toch lopen. . Sagan in de problemen Peter Sagan doet wat hij kan om aan te pikken, maar de Slovaak zit duidelijk op zijn tandvlees. Hij laat op een nieuwe onverharde strook uiteindelijk toch lopen.

clock 15:42 15 uur 42. Er komt weer een trosje renners aansluiten bij Van der Poel en Van Avermaet, niet ideaal want de samenwerking verliep best goed in de laatste kilometers. Nog 18 kilometer voor Vermeersch en Oss met een voorsprong van een kleine 3 minuten. . Er komt weer een trosje renners aansluiten bij Van der Poel en Van Avermaet, niet ideaal want de samenwerking verliep best goed in de laatste kilometers. Nog 18 kilometer voor Vermeersch en Oss met een voorsprong van een kleine 3 minuten.

