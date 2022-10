Mathieu van der Poel rijdt zondag het WK gravel, live te bekijken bij Sporza

2 weken na het veelbesproken hotelincident tijdens het WK in Australië pakt Mathieu van der Poel dit weekend de draad weer op in Italië.



Zondag staat hij aan de start van het eerste WK gravel ooit, met start in Vincenza en aankomst in Cittadella (in de regio Veneto).

Van der Poel en co krijgen 194 kilometer op hun bord, meer dan de helft van de wegen zijn onverhard.

Op de startlijst pronken ook heel wat namen van andere profrenners zoals Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, Peter Sagan, Aleksej Loetsenko, Magnus Cort, Davide Ballerini, Alessandro De Marchi, Davide Rebellin en Daniel Oss.

Bij de vrouwen zijn de opvallendste namen die van Pauline Ferrand-Prevot, Lauren Stephens en Riejanne Markus. Ook Puck Moonen staat aan de start.



Het WK gravel is dit weekend met livestream te bekijken op sporza.be en in de sporza-app. Zaterdag strijden de vrouwen om de regenboogtrui, zondag zijn de mannen aan zet.