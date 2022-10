Wereldkampioen in 4 disciplines! Frans fenomeen Ferrand-Prévot is 1e regenboogtruidrager in het gravelrijden

Dat Pauline Ferrand-Prévot een fenomeen op een fiets is, is geen geheim meer. De Franse wielrenster was de eerste die in hetzelfde seizoen (2014-2015) wereldkampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike werd.



Vandaag werd in Italië voor het eerst ook een wereldkampioenschap gravelrijden georganiseerd. En jawel, ook die regenboogtrui mag het Franse fenomeen na vandaag aanmeten.



Op een parcours dat bestond uit 32% onverharde wegen, 24% harde gravel, 1% kasseien, 10% "hard oppverlakte" en 31% asfalt scheurde Ferrand-Prévot zich al snel los met een elitekwartet. Enkel de Duitse Jade Treffeisen, de Zwitserse Sina Frei en de Italiaanse Chiara Teocchi schoven mee over de 700 hoogtemeters.

Het viertal bleef de volledige wedstrijd koppig op kop en baande zich samen een weg door de idyllische wegeltjes van Noord-Italië. Een fraai kijkstuk. Bij momenten bewogen de rensters zich schijnbaar voort door een bewegend schilderij.



In de laatste rechte lijn haalde Ferrand-Prévot haar penseel nog eens boven en kon nog een serieuze streep richting de finish trekken. Een oppermachtige eindsprint die van haar de eerste wereldkampioen in het gravelrijden maakt. De Zwitserse Sina Frei werd tweede. Er stonden geen Belgen aan de start.