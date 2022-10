Op naar het eerste WK gravel: "De enige regel was dat er geen regels waren. Hopelijk blijft dat zo!"

“De vork is ook iets breder, waardoor er bredere banden in kunnen. Daardoor heb je meer comfort dan bij een koers- of crossfiets. Door dat comfort, en doordat je met een gravelbike “offroad” kan gaan, is gravelen aan een enorme opmars bezig.”

Aan het woord is Maxim Pirard (25). Ultrafietser en ex-wereldkampioen granfondo, die zich recent is gaan focussen op gravelrijden. Hij legt het verschil uit tussen een gravel- en een koersfiets. “Een gravelbike is een soort combinatie tussen een koersfiets en een mountainbike, maar dan zonder veringen.”

Zeg “gravel” en een beetje wielerliefhebber zal aan de Strade Bianche denken. Die koers over de Toscaanse grindwegen, die in geen tijd tot een klassieker uitgroeide, komt inderdaad in de buurt van een gravelkoers.

Gravelen is genieten met pintje achteraf

“Je bent in de natuur en slaat baantjes in die je anders nooit zou nemen. En voor mij ook belangrijk: op mijn koersfiets kijk ik nogal vaak naar m’n gemiddelde snelheid en wil ik rap zijn. Op de gravelfiets kijk je niet naar snelheid, dan kijk je enkel naar welk baantje je kan inslaan. Het gaat veel meer om genieten.”

Die opmars is geen verrassing voor Jonas Heyerick. Toch was de hoofdredacteur van Bahamontes in het begin sceptisch. “Ik dacht: “De zoveelste hype, overgewaaid uit Amerika." Tot ik het zelf eens ging doen en merkte dat het echt plezant is.”

"WK zal breder publiek lokken"

“Maar sommige renners die deelnemen aan de gravelwedstrijden in Amerika, zijn vrij negatief. Daar primeert het “fun-gedeelte”, al is het niveau er ook hoog. Zij zijn teleurgesteld dat de UCI zich komt moeien.”

Kousen zo hoog je wil

“"De enige regel bij gravelen is dat er geen regels zijn: je kousen draag je zo hoog je wil, je banden en hoe je fiets is afgesteld, kies je zelf, je ligt op je stuur als je dat wil… Als de UCI zich moeit, gaan er regels en categorieën komen. Daar zitten wij niet op te wachten", zei Stetina.”

Fabrikanten pushen profs?

“Er zullen misschien wat renners door de fabrikant gepusht worden, al hoor ik toch vooral van veel profs dat ze het gewoon graag doen. Thomas De Gendt bijvoorbeeld, denk maar aan z’n avontuur in Spanje met Tim Wellens, dat was met de gravelfiets.”

Niet alleen de UCI, ook de merken sprongen op de kar. “De fabrikanten zien een nieuwe markt: zij kunnen een nieuw soort fiets gaan verkopen. Je had wel al de crossfiets, maar die verkoop was verwaarloosbaar. De gravelfiets verkoopt wel heel goed”, aldus Heyerick.

“Gaan om te knallen!”

Terug naar het WK dan, voor de mannen zondag van Vicenza naar Cittadella. Pirard rijdt bij de amateurs – iedereen die geen prof is, kon zich op een wedstrijd van de World Series kwalificeren. Die zijn onderverdeeld per leeftijd, Pirard rijdt bij de 19 tot 34-jarigen. Met welke ambitie?

“Ik wou er sowieso bij zijn, bij dat eerste WK. Maar ik mik toch minstens op de top vijf. Mijn jaar was wel minder door ziekte, dus het is afwachten of mijn basis voldoende is. Maar ik heb er superveel zin in, we gaan om te knallen!”, lacht Pirard.

Zijn koers is 166 kilometer, voor de profs komt er nog een rondje bij, goed voor 194 kilometer in totaal. "Er zijn weinig hoogtemeters, maar het begin is best pittig met meteen een korte klim. Er zijn ook enkele "tricky" afdalingen en de wind zal mogelijk een rol spelen."

"Ik verwacht een uitputtingsslag, met iemand die alleen aankomt, ofwel een spurt met een klein groepje", zo denkt Pirard na een eerste verkenning van het parcours.

En wat krijgen de renners bij de aankomst, vraagt Heyerick zich nog af. "Want als je bij de wedstrijden in Amerika over de finish komt, staat er onmiddellijk iemand klaar met een pintje – dat je dan ook moet leegdrinken of je bent niet echt gefinisht. Zo zal het waarschijnlijk niet zijn, jammer genoeg”, lacht hij.