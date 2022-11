Stig Broeckx is papa geworden: "Soms komen dromen uit"

Het beklijvende verhaal van Stig Broeckx laat niemand onberoerd. 6 jaar geleden lag de toenmalige Lotto-Soudal-renner maandenlang in een diepe coma na een val in de Ronde van België.



De kaarten lagen niet goed voor Broeckx en de revalidatie was bijzonder hard. Maar Broeckx had een onuitputtelijke bron van doorzettingsvermogen, bleef positief en fietste vorig jaar zelfs mee in een toertocht.

Eind mei maakte Broeckx bekend dat hij voor het eerst vader zou worden, van een meisje.

"Zonder het te weten, en zelfs zonder er al echt te zijn, is ze al die jaren mijn allergrootste motivatie geweest. Soms komen dromen uit", schreef Broeckx toen bij zijn Instagram-post.