Vlaanderen organiseert in 2024 de derde editie van het WK gravelrace

De Internationale Wielerbond (UCI) organiseert dit jaar zijn eerste WK gravelracen, in de Italiaanse regio Veneto. Ook het WK van 2023 vindt plaats in Italië. In 2024 is het de beurt aan Vlaanderen, waar het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud het decor zullen vormen van het Wereldkampioenschap.

"Gravelen is al snel van hype naar volwaardig onderdeel van het wieleraanbod geëvolueerd", zegt Christophe Impens van organisator Golazo . "Zowat 1,5 jaar geleden stapten we naar de UCI met een voorstel voor een internationale Gravel Series, in navolging van de UCI Granfondo World Series die we al jaren organiseren."

"Die 1e editie krijgt over enkele weken zijn beslag in het allereerste WK Gravel in Veneto, Italië. Dat we nu het WK naar Vlaanderen kunnen halen en daarmee topsport kunnen koppelen aan onze Vlaamse natuur, is een hele mooie opportuniteit."