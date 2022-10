Drie kenners evalueren het eerste WK gravel: "Pogacar zat echt wel te watertanden"

We hebben geprobeerd om een mix te maken van toppers uit verschillende wielerdisciplines.

“Dan kom je op een WK waar enkele van de betere wegrenners aan de start staan”, volgens Bram Tankink. “Dat is wel spijtig voor de gravelspecialisten, maar de beste moet gewoon winnen. De mannen die er gisteren waren, zullen de volgende jaren aangevuld worden met andere toppers.”



“Dit is ook iets dat Pogacar kan. Het zal best eens kunnen dat hij het in de toekomst ook eens zal doen.”





Zeker als je weet dat Tadej Pogacar gisteren als VIP aanwezig was op het WK gravel. "Pogacar had heel graag deelgenomen", verduidelijkt Peter Van den Abeele. "Hij zat echt wel te watertanden en geboeid naar de televisie te kijken in de VIP-ruimte."

"Dit jaar mocht hij niet starten van zijn ploeg, maar na het WK was hij lovend. Misschien zien we hem wel in de toekomst."