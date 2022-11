YouTuber Bas Tietema start eigen wielerploeg: "Willen de wielerwereld op zijn kop zetten"

De 27-jarige Nederlander Bas Tietema had al langer de ambitie om een ploeg op te starten, maar de laatste maanden heeft hij zijn woorden in daden omgezet: "Na maanden van intensieve voorbereiding zijn we meer dan trots om dit te mogen aankondigen. We willen de wielerwereld op zijn kop zetten."

Over die voorbereiding zijn tot nu twee belangrijke zaken bekendgemaakt: dat Unibet de hoofdsponsor wordt en dat Hugo Haak de sportief directeur zal zijn.

Met Hugo Haak hebben ze meteen een grote vis aan de haak geslagen. De voormalig baanwielrenner was tot voor kort bondscoach van de Nederlandse gouden olympische baanwielerploeg in Tokio.