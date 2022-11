BEKIJK: Wordt Muur van Kigali scherprechter op WK wielrennen? "2 keer de Molenberg na elkaar"

Over 3 jaar vindt het WK wielrennen voor het eerst in Afrika plaats, meer bepaald in Rwanda.

Mountainbikers Jens Schuermans en Frans Claes zijn deze week aanwezig in het Afrikaanse land voor de Rwanda Epic. Zij verkenden voor Sporza de Muur van Kigali, die op het WK wel eens de rol van scherprechter kan vervullen.

"Je mag de Muur van Kigali niet onderschatten", zegt Frans Claes. "Maar het is nu ook niet de helling om veel angst voor te hebben."

De Muur van Kigali is een 500 meter lange kasseihelling met een maximaal stijgingspercentage van 18 procent.



Met welke Vlaamse helling kan je de Muur het best vergelijken? "Het is 2 keer de Molenberg na elkaar. Op het WK zullen ze die dus opknallen", zegt Claes.