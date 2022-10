Wielerjaar in cijfers: Evenepoel is net geen zegekoning, De Lie op 2 na beste eendagsrenner

Welke renners behaalden de meeste zeges?

Het Belgische topseizoen wordt hier weerspiegeld door de aanwezigheid van nog 3 Belgen in de top 8: Wout van Aert, Jasper Philipsen en neoprof Arnaud De Lie staken dit jaar alle drie 9 keer de handen in de lucht aan de finish.

Met zijn wereldtitel behaalde Remco Evenepoel zijn 15e overwinning van 2022, maar één renner deed dit jaar beter. Tadej Pogacar schreef net als vorig jaar de Ronde van Lombardije op zijn naam en is zo de eerste renner sinds Mark Cavendish (2008-2009) die 2 jaar op een rij zegekoning is.

Welke renner eindigde het meest in de top 10 zonder zelf te winnen dit jaar?

Welke ploeg won de meeste koersen?

Quick Step-Alpha Vinyl is zijn titel bij de ploegen kwijt. Begin oktober stonden Quick Step en Jumbo-Visma nog samen op kop, maar met een enorme eindsprint hees UAE Team Emirates zich nog op gelijke hoogte van Jumbo, dat met Christophe Laporte in Binche-Chimay-Binche haar 48e zege van 2022 behaalde.

Welke renner reed de meeste wedstrijdkilometers?

Wie mag zich de beste renner ter wereld noemen?

Geen derde eindzege in de Tour de France maar Tadej Pogacar stond er in 2022 wel van februari (eindzege UAE Tour) tot oktober (zege Ronde van Lombardije).

Het beste wielerland van 2022?

Wie was de beste eendagsrenner?

Wout van Aert mag dit jaar dan al geen Monument gewonnen hebben, hij staat toch bovenaan het lijstje in de ranglijst voor de eendagswedstrijden. Dat dankt Van Aert aan zeges in de Omloop, de E3 en de Bretagne Classic, maar evengoed aan ereplaatsen in Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Hamburg Cyclassics, de GP de Québec, de GP de Montréal en het WK in Australië.

Door de zege van Tadej Pogacar in de Ronde van Lombardije moet Arnaud De Lie tevreden zijn met de laagste trede op het podium. Opvallend is dat de jonge Belg van Lotto-Soudal enkel in De Panne, Frankfurt en Plouay de top 10 haalde in de World Tour.