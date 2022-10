Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn de (verwachte) winnaars van de Kristallen Fiets

Het was niet de meest spannende editie van de Kristallen Fiets, want zowel bij de mannen als de vrouwen stond de winnaar eigenlijk al op voorhand vast.



Lotte Kopecky had de voorbije 2 jaar al nauwelijks tegenstand en had dat zeker niet na haar boerenjaar, met winst in de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche, zilver op het WK en 2 Europese titels op de piste.



Ook bij de mannen was er weinig spanning, al had Wout van Aert met zijn fantastische Tour (3 ritten + groen) er nog alles aan gedaan om Remco Evenepoel het vuur aan de schenen te leggen.

Maar winst in Luik, de Vuelta én het WK, daar was niemand tegen opgewassen. Van Aert zelf wenste Evenepoel proficiat in een videoboodschap.



Een opvallend moment zagen we bij de verkiezing van de Kristallen Zweetdruppel, verkozen door de wielerfans zelf. Tiesj Benoot haalde het voor onder meer zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck.

Maar Benoot was het daar zelf niet mee eens. "Ik sta hier een beetje ongemakkelijk, want eigenlijk had Nathan deze prijs verdiend. Zeker na het moeilijke jaar dat hij op familiaal gebied heeft gekend (hij verloor zijn pasgeboren zoontje, red)", zei een duidelijk geëmotioneerde Benoot.