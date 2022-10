Alpecin-Deceuninck strandt met ex-roeikampioen Osborne op 2e plaats in laatste koers van het jaar

De slotrit in de Ronde van Langkawi was een kolfje naar de hand van de Nederlander Alex Molenaar (Burgos-BH). In een sprint met z'n tweeën veegde hij de vloer aan met de Duitser Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck). De Colombiaan Ivan Sosa (Movistar) kroont zich tot eindwinnaar van de laatste rittenkoers die ertoe deed dit jaar.