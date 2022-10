Lionel Taminiaux bezorgt Alpecin-Deceuninck dagzege in Ronde van Langkawi

Bekijk de sprint:

Vluchters verschalken sprinters

Tussen Kuala Kangsar en Kulim moesten de renners 172 km afleggen in deze eindeseizoenswedstrijd. Na 53 km lag er een col van 2e categorie, die gooide de boel even uiteen, maar alles kwam weer samen.



Er lagen zeker kansen voor de sprinters, maar op 85 kilometer van de finish reed er een groep van 11 renners weg, met de Belgen Sander Armée, Sylvain Moniquet en Lionel Taminiaux. Samen met Gibbons, Toumire, Kanter, Norsgaard, Van den Berg, Moscon, Okamika en Bettles waren ze gevlogen.



De 11 pakten 1,5 minuut op het peloton, waar UNO-X de kloof niet dichter kreeg dan 40 seconden. De vluchters zouden het onder elkaar uitmaken.



Moscon waagde zijn kans op 4 km van de streep, maar vergeefs. Er zat meer op de poging van Van den Berg, Taminiaux sloot op 3 km van de finish aan. Bettles kwam nog fel opzetten, maar de Belg en de Nederlander sprintten om de zege. Van den Berg ging als eerste aan, Taminiaux remonteerde vlot.



Voor de 26-jarige Belg is het de derde zegepalm van het seizoen na een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de West-Vlaamse Sluitingsprijs Zwevezele.



De Ronde van Langkawi eindigt zondag, de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa blijft leider.



Taminiaux: "Ik sprintte van ver. Het was zwaar, maar ik speelde het goed uit, denk ik. ik houd ervan om de spurt aan te trekken voor Mareczko zoals gisteren, maar ik ga ook wel graag mijn eigen kans. Dat gebeurt niet zo veel, dus ben ik blij."