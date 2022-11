Q36.5 Pro Cycling verrijst uit de assen van Qhubeka, met de hulp van Nibali

Nieuw in het peloton in 2023: Q36.5 Pro Cycling, het nieuwe project van Doug Ryder. Hij was jarenlang de bezieler van de Qhubeka-ploeg en stampt nu met de hulp van onder meer Vincenzo Nibali een nieuwe formatie uit de grond. Tom Devriendt, nummer 4 in Parijs-Roubaix, staat alvast op de loonlijst.