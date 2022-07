Tour de Tietema doet elke dag leuke challenges met of tegen het peloton. Zo is er ook dit jaar weer de "wheelie contest", waar profrenners zolang als mogelijk op een wiel rijden. Vorig jaar won Max Walscheid in de 15e Touretappe met 174 meter, maar de Tourorganisatie heeft de contest in koers verboden. Daarom sloegen de inventieve Nederlanders op de rustdag in Morzine toe. Wie er de challenge wint zie je in video hieronder.