De 2e rit van de Tour toont dat het Deense publiek wielergek is. Maar sommigen nog niets gekker dan de rest. Tussen Roskilde en Nyborg liepen 3 mannen even met het peloton mee: in hun nakie. Op hun rug de boodschap: "Vive le Tour". Bekijk hieronder de beelden en de commentaar van Renaat en José. "Ik heb het niet gezien. Ik was volop met mijn werk bezig en jij gaat naar de mooie plaatsjes kijken", plaagt De Cauwer.