Denemarken is wielergek en massaal uitgerukt voor de Tour. En dat inspireert de renners, de Denen nog iets meer. Magnus Cort Nielsen voelde zich door al dat volk geroepen om mee te springen in de vlucht van de dag. En met een doel: de Deen van EF Education kwam 3 keer als eerste boven op de 3 hellingen van 4e categorie die de 2e rit rijk is. Hij heeft zo de bergtrui. En het volk zag dat het goed was.